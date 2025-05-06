Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin'den Yıllar Sonra Bomba 'Ezel' İtirafı: "Cengiz'i Ben Oynayacaktım"

Aşk-ı Memnu gibi o da Türk halkının gönlünde taht kurmuş yapımlardan biri. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Deniz Çakır gibi dev isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde reytingleri altüst etmişti.

Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri ise Ferhunde’nin eşi, Ali Rıza Bey’in oğlu Şevket’ti. İlk bölümlerde bu karaktere Caner Kurtaran hayat verirken, sonrasında rol Hasan Küçükçetin’e geçmişti.