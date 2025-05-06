Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin'den Yıllar Sonra Bomba 'Ezel' İtirafı: "Cengiz'i Ben Oynayacaktım"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Türk televizyon tarihinin en kült yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, yıllardır her sene tekrar bölümleriyle ekrana geliyor ve hala milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin karakterleri de hafızalardan silinmiyor. Ali Rıza Bey’in oğlu Şevket’i ilk başta Caner Kurtaran canlandırmış, ardından rolü Hasan Küçükçetin devralmıştı. İşte o yeni Şevket Hasan Küçükçetin, yıllar sonra hem kariyerindeki dönüm noktasını hem de iç dünyasındaki çalkantıları Sabah gazetesinde Yasemin Döngel'e tüm samimiyetiyle anlattı.
Meğer asıl hayali Ezel’de Cengiz’i oynamakmış, kader onu Yaprak Dökümü’ne savurmuş.
İşte detaylar...
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Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk kez 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisini mutlaka bir sahnesiyle ya da bölümüyle izlemişsinizdir.
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İşte o Hasan Küçükçetin, Sabah gazetesinde Yasemin Döngel'e verdiği röportajda tam bir iç dökme seansı yaptı diyebiliriz.
Yıllar sonra baktığında ise Yaprak Dökümü için “iyi ki” diyebiliyor ama o dönem psikolojik olarak zorlandığını da saklamıyor:
Öte yandan kariyerinde Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Kıbrıs, Mavera, Barbaros Hayreddin gibi dönem dizilerine de yer veren oyuncu, bu tür projelerin kışın keyifli ama yazın epey zahmetli olduğunu söylüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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