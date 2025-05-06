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Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin'den Yıllar Sonra Bomba 'Ezel' İtirafı: "Cengiz'i Ben Oynayacaktım"

Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin'den Yıllar Sonra Bomba 'Ezel' İtirafı: "Cengiz'i Ben Oynayacaktım"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 16:42

Türk televizyon tarihinin en kült yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, yıllardır her sene tekrar bölümleriyle ekrana geliyor ve hala milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin karakterleri de hafızalardan silinmiyor. Ali Rıza Bey’in oğlu Şevket’i ilk başta Caner Kurtaran canlandırmış, ardından rolü Hasan Küçükçetin devralmıştı. İşte o yeni Şevket Hasan Küçükçetin, yıllar sonra hem kariyerindeki dönüm noktasını hem de iç dünyasındaki çalkantıları Sabah gazetesinde Yasemin Döngel'e tüm samimiyetiyle anlattı. 

Meğer asıl hayali Ezel’de Cengiz’i oynamakmış, kader onu Yaprak Dökümü’ne savurmuş.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk kez 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisini mutlaka bir sahnesiyle ya da bölümüyle izlemişsinizdir.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk kez 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisini mutlaka bir sahnesiyle ya da bölümüyle izlemişsinizdir.

Aşk-ı Memnu gibi o da Türk halkının gönlünde taht kurmuş yapımlardan biri. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Deniz Çakır gibi dev isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde reytingleri altüst etmişti. 

Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri ise Ferhunde’nin eşi, Ali Rıza Bey’in oğlu Şevket’ti. İlk bölümlerde bu karaktere Caner Kurtaran hayat verirken, sonrasında rol Hasan Küçükçetin’e geçmişti.

İşte o Hasan Küçükçetin, Sabah gazetesinde Yasemin Döngel'e verdiği röportajda tam bir iç dökme seansı yaptı diyebiliriz.

İşte o Hasan Küçükçetin, Sabah gazetesinde Yasemin Döngel'e verdiği röportajda tam bir iç dökme seansı yaptı diyebiliriz.

En dikkat çeken açıklaması ise aslında Yaprak Dökümü için yola çıkmadığını, planının Ezel dizisinde Cengiz karakterini oynamak olduğunu söylediği kısımdı.

“Menekşe ile Halil bittikten sonra Kerem Çatay bana geldi. ‘Yeni bir iş yapıyoruz, seni kaçırmak istemiyoruz’ dedi. Senaryo geldi, okudum, şahane. Ezel. Orada Cengiz’i oynayacaktım. Hatta teaser’lar bile çekildi ama ekonomik kriz söylentisi çıkınca Kerem Çatay projeyi erteledi. Sonra da ‘Yaprak Dökümü’nde Şevket’i oynar mısın, 12 bölüm sürecek’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Ama o 12 bölüm oldu sana 2.5 yıl” diye anlattı süreci.

Yıllar sonra baktığında ise Yaprak Dökümü için “iyi ki” diyebiliyor ama o dönem psikolojik olarak zorlandığını da saklamıyor:

Yıllar sonra baktığında ise Yaprak Dökümü için “iyi ki” diyebiliyor ama o dönem psikolojik olarak zorlandığını da saklamıyor:

“Çok prime bir ünlü oldum, insanlar yolda taksi durduruyordu ama bana hep ‘yeni Şevket’ dediler. Hep karşılaştırıldım, bu yıpratıcıydı. İlk başlarda depresif bir ruh haline girdim.”

Peki Yaprak Dökümü mü, Ezel mi? sorusuna cevabı ne oldu? Küçükçetin net konuştu:

“Kesinlikle Ezel. Çünkü Şevket başarısız, hımbıl bir karakterdi. Sürekli ‘Yapacağım baba’ diyor ama yapamıyor. İzlerken sinir oluyorum. Ezel’de ise entrika, intikam, zenginlik vardı. Üstelik o dönem hiç zengin adam oynamamıştım. Çok istiyordum.”

Öte yandan kariyerinde Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Kıbrıs, Mavera, Barbaros Hayreddin gibi dönem dizilerine de yer veren oyuncu, bu tür projelerin kışın keyifli ama yazın epey zahmetli olduğunu söylüyor.

Öte yandan kariyerinde Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Kıbrıs, Mavera, Barbaros Hayreddin gibi dönem dizilerine de yer veren oyuncu, bu tür projelerin kışın keyifli ama yazın epey zahmetli olduğunu söylüyor.

“Kostümler ağır, içinde at var, kılıç var, bela var… Hep aksiyondasın, kolay değil” diyerek dönem işlerinin perde arkasını da dürüstçe aktarıyor.

Yıllar geçse de yeni Şevket olarak anılan Hasan Küçükçetin, aslında tam anlamıyla bir rol kurbanı olmuş. Ama belli ki o kurban ediş, ona yepyeni bir kariyer yolu açmış. Ve belki de bu yüzden bugün hala hatırlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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