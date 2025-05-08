Volvo Fiyat Listesi Mayıs 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, güncel araba fiyat listelerini yakından takip ediyor. Araba listeleri, her ay başında güncelleniyor. Markalar, o ay içerisinde geçerli olacak fiyatları internet siteleri üzerinden yayınlıyor. Fiyatları yakından takip edilen Volvo da Mayıs ayından itibaren geçerli olacak fiyat listesini 7 Mayıs'da yayınladı. Volvo model arabaların satış fiyatında güncelleme yapıldığı görüldü.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar?

İşte Volvo Mayıs 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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