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Volvo Fiyat Listesi Mayıs 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Volvo Fiyat Listesi Mayıs 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 16:35

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, güncel araba fiyat listelerini yakından takip ediyor. Araba listeleri, her ay başında güncelleniyor. Markalar, o ay içerisinde geçerli olacak fiyatları internet siteleri üzerinden yayınlıyor. Fiyatları yakından takip edilen Volvo da Mayıs ayından itibaren geçerli olacak fiyat listesini 7 Mayıs'da yayınladı. Volvo model arabaların satış fiyatında güncelleme yapıldığı görüldü.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar? 

İşte Volvo Mayıs 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Volvo Fiyat Listesi Mayıs

Volvo Fiyat Listesi Mayıs

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EX40 bu ay 3.145.446 TL'den satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar 2025 ve 2026 fabrika model yılı, 2025 tescil yılına aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo EC40 fiyat listesi Mayıs 2025

Volvo EC40 fiyat listesi Mayıs 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 3.225.280 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 3.948.435 TL

Volvo EX40 fiyat listesi Mayıs 2025

Volvo EX40 fiyat listesi Mayıs 2025

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA 3.145.446 TL

  • EX40, Twin Motor, Ultra 3.868.621 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Mayıs 2025

Volvo XC60 fiyat listesi Mayıs 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark 5.387.110 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark 5.930.110 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 5.912.230 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 6.291.730 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered 7.028.830 TL

Volvo XC90 fiyat listesi Mayıs 2025

Volvo XC90 fiyat listesi Mayıs 2025

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 8.535.820 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 9.061.300 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 9.472.300 TL

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Volvo XC40 fiyat listesi Mayıs 2025

Volvo XC40 fiyat listesi Mayıs 2025
  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate 2.826.906 *

*2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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