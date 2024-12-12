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Volvo Fiyat Listesi Aralık 2024: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

etiket Volvo Fiyat Listesi Aralık 2024: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 10:14

Aralık ayının gelmesiyle 2024 yılının sonu yaklaştı. Otomobil markaları, bu yıl son kez fiyat güncellemesine gitti. Aralık ayı güncel otomobil fiyatları yeni müşteriler tarafından araştırılıyor. İsveç'in otomotiv devi Volvo Aralık ayı fiyatları da merak konusu olmuştu. Aralık ayı itibariyle, Volvo da fiyat listesini güncelledi.

Peki, Volvo S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 ne kadar? 

İşte Volvo Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Volvo Fiyat Listesi Aralık

Volvo Fiyat Listesi Aralık

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan S90, bu ay 5.513.530 liradan satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, 2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılına ait modellere aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, Ekim tarihine ait olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo S90 fiyat listesi Aralık 2024

Volvo S90 fiyat listesi Aralık 2024
  • S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 5.513.530 TL

Volvo Cross Country fiyat listesi Aralık 2024

Volvo Cross Country fiyat listesi Aralık 2024
  • V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 5.463.610

Volvo XC40 fiyat listesi Aralık 2024

Volvo XC40 fiyat listesi Aralık 2024
  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.816.406 TL

Volvo C40 fiyat listesi Aralık 2024

Volvo C40 fiyat listesi Aralık 2024
  • C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.871.126 TL
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Volvo XC60 fiyat listesi Aralık 2024

Volvo XC60 fiyat listesi Aralık 2024
  • XC60, B5 AWD Plus, Black Edition Mild Hybrid Benzin, 4.805.380

Volvo XC90 fiyat listesi Aralık 2024

Volvo XC90 fiyat listesi Aralık 2024
  • XC90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel  6.415.990 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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