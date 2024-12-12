Volvo Fiyat Listesi Aralık 2024: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Aralık ayının gelmesiyle 2024 yılının sonu yaklaştı. Otomobil markaları, bu yıl son kez fiyat güncellemesine gitti. Aralık ayı güncel otomobil fiyatları yeni müşteriler tarafından araştırılıyor. İsveç'in otomotiv devi Volvo Aralık ayı fiyatları da merak konusu olmuştu. Aralık ayı itibariyle, Volvo da fiyat listesini güncelledi.

Peki, Volvo S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 ne kadar?

İşte Volvo Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi.