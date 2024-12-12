Skywell Fiyat Listesi Aralık 2024: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

Skywell, 2011 yılında Çin pazarındaki yerini aldı. Dünya genelinde elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla ön plana çıkmaya başlayan Skywell, başta Çin'de olmak üzere büyük bir başarı elde etti.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Skywell, Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yaptı. Çevre dostu, sürdürülebilir bir geleceğe yaptığı yatırımlarla müşterilerin dikkatini çeken Skywell, yeni müşterilere de cazip fırsatlar sunuyor.