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Skywell Fiyat Listesi Aralık 2024: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

etiket Skywell Fiyat Listesi Aralık 2024: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 10:11

2024 yılının sonunun gelmesiyle otomobil markaları son kez güncellemeye gitti. Son yıllarda elektrikli otomobillerin tercih edilmesiyle Türkiye pazarında yer edinen Skywell fiyatları da merak konusu. Pek çok otomobil markası, Aralık ayı güncel fiyat listelerini duyurdu. Skywell Aralık ayı fiyatlarını güncelledi.

Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu? 

İşte Skywell Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Skywell Hangi Ülkenin Markası, Ne Zaman Çıktı?

Skywell Hangi Ülkenin Markası, Ne Zaman Çıktı?

Skywell, 2011 yılında Çin pazarındaki yerini aldı. Dünya genelinde elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla ön plana çıkmaya başlayan Skywell, başta Çin'de olmak üzere büyük bir başarı elde etti. 

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Skywell, Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yaptı. Çevre dostu, sürdürülebilir bir geleceğe yaptığı yatırımlarla müşterilerin dikkatini çeken Skywell, yeni müşterilere de cazip fırsatlar sunuyor.

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu tek bir modeli vard. ET-5 isimli model iki farklı donanım seçeneği ile alıcıların beğenisine sunuluyor. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

*Skywell Aralık güncel fiyatları, 6 Aralık tarihinde Skywell'in resmi internet sitesinde yayınlandı.

Skywell ET-5 fiyat listesi Aralık 2024

Skywell ET-5 fiyat listesi Aralık 2024

  • ET-5 LR Legend 1.880.000 TL

  • ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Skywell Özellikleri

Skywell Özellikleri

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu ET-5 LR Legend modelinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • 642 Km WLTP Şehir içi menzil

  • Geniş İç Hacim

  • Panoramik Cam Tavan

  • Led Ön Farlar

  • Cam Tavan

  • AC Şarj Hızı 11 kWsa

  • DC Şarj hızı 80 kWsa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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