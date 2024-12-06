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Jeep Fiyat Listesi Aralık 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

etiket Jeep Fiyat Listesi Aralık 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 23:25

Yıl sonu yaklaşırken pek çok otomobil markası fiyat güncellemesine başladı. Aralık ayı güncel otomobil fiyatları ay başı itibariyle yayınlanmaya başladı. Arazi araçları ve SUV segmentinde akla gelen ilk markalardan olan Jeep, Aralık ayı fiyatlarını güncelledi. Jeep Aralık ayı güncel fiyatlarını 02.12.2024 tarihinde açıkladı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Aralık fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Aralık fiyat listesi.

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Jeep fiyat listesi Aralık 2024

Jeep fiyat listesi Aralık 2024

Jeep'in en uygun modeli olarak listelenen Renegade, Aralık ayında 1.974.250 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Aralık 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Aralık 2024
  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.974.250 TL

Jeep Compass fiyat listesi Aralık 2024

Jeep Compass fiyat listesi Aralık 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.399.900 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.654.900 TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Aralık 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Aralık 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.915.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Aralık 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Aralık 2024

  • Jeep Avenger 115KW Summit 1.729.900 TL

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp 1.898.250 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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