Vespa Motor Fiyat Listesi Nisan 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Pratik ve ekonomik bir sürüş keyfi sunan motosikletler her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Ülkemizde en çok talep gören motosiklet markalarının başında ise Vespa geliyor. Bir İtalya markası olan Vespa, farklı tasarımı ve ideal sürüşüyle ön plana çıkıyor. Vespa model motosikletler tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar 15 Nisan tarihinde güncellendi.

Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?

İşte, Vespa Nisan ayı motor fiyatları.

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