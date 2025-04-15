Vespa Motor Fiyat Listesi Nisan 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar
Pratik ve ekonomik bir sürüş keyfi sunan motosikletler her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Ülkemizde en çok talep gören motosiklet markalarının başında ise Vespa geliyor. Bir İtalya markası olan Vespa, farklı tasarımı ve ideal sürüşüyle ön plana çıkıyor. Vespa model motosikletler tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar 15 Nisan tarihinde güncellendi.
Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?
İşte, Vespa Nisan ayı motor fiyatları.
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Vespa Motor Fiyat Listesi
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Vespa Start Fiyat Listesi Nisan 2025
Vespa City Fiyat Listesi Nisan 2025
Vespa Premium Fiyat Listesi Nisan 2025
Vespa Collection Fiyat Listesi Nisan 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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