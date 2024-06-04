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Vergilerde Sıra Kripto ve Borsa Gelirlerine Geldi: Kızılcahamam'dan Asgari Ücrete, Emekliye Zam Çıkmadı!

Vergilerde Sıra Kripto ve Borsa Gelirlerine Geldi: Kızılcahamam'dan Asgari Ücrete, Emekliye Zam Çıkmadı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 10:43

Ekonomi yönetiminin hamleleri arasından vergiler yakından izlenirken, vergi indirim ya da istisnalarının kaldırılacağı, stopajın geri gelmesi, kripto varlık düzenlemeleri de ilgi çekiyor. Şimşek de bu konuda yeni adımlar atılacağına işaret etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve ilk geldiği aylarda yapılan vergi düzenlemeleriyle dikkat çekmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve ilk geldiği aylarda yapılan vergi düzenlemeleriyle dikkat çekmişti.

Akaryakıtta fiyat artışına neden olan 2023 yılı yaz aylarında enflasyonda da yükselişe neden olan hamleler sürüyor. Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanırken, diğer yandan kayıt dışıyla mücadele ve vergi adaleti tarafında da yeni adımlar bekleniyor.

Bakan Şimşek'in AK Parti’nin Kızılcahamam toplantılarında bir sunum yaptığı ve ekonomik programı anlattığı belirtildi.

Bakan Şimşek'in AK Parti’nin Kızılcahamam toplantılarında bir sunum yaptığı ve ekonomik programı anlattığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Şimşek tasarruf tedbirlerine yönelik bilgi verirken, Kamu İhale Yasası’nın da Avrupa standartlarına dönüştürüleceğini belirtti. 

Vergi muafiyet, indirim, teşvik ve istisnalarında birçoğunun kaldırılacağını anlatan Şimşek, fon gelirlerinden alınan yüzde 7,5 oranında uygulanan, 31 Temmuz’da mevduat gibi yüzde 10 olarak uygulanması beklenen kesintilerinde artırılacağını belirtti.

Şimşek, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını belirtti.

Şimşek, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını belirtti.

Sürekli zarar açıklayan şirketlere de yeni tedbirler geleceğini açıklayan Mehmet Şimşek, '20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız?' İstisna ve muafiyetlere bakılarak, çalışma yaptıklarını da iletti.

Asgari ücret, emekli ve memura zam yok!

Asgari ücret, emekli ve memura zam yok!

Ekonomim'de Besti Karalar da AK Parti Kızılcahamam kampından, çıkan ekonomi politikası kararlarına yönelik önemli maddeler sıraladı. EYT başta olmak üzere muhalefetin baskısıyla alınan popülist kararlardan uzak durulacağı belirtilirken, temmuzda asgari ücret, memur ve emeklilere ekstra zamların yapılmayacağı, hatta kök maaşların da zam harici iyileştirmeye gidilmeyeceği planlarını aktardı.

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ahmetpamukupaagl

çalışan ve emekliye fazladan zam yapılmaması iyi bir karar ancak böyle ota boka vergi alırsanız sadece hükümetin hazinesi dolar vatandaş yine fakir kalır.

Ayhan Kaya

o zaman şimşek te vekillerde çalışma bakanida 10 bin alsın diyecemde zaten onlar yükünü tutmuşlar.onlar etkilenmezler ama sadece 10 bin lira geliri olan emek... Devamını Gör

a.b.c

Suyu boşaltan çeşmeler açık olduğu sürece havuzu dolduran cesmeleri istediğin kadar arttir, o havuz dolmaz.