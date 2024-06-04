Vergilerde Sıra Kripto ve Borsa Gelirlerine Geldi: Kızılcahamam'dan Asgari Ücrete, Emekliye Zam Çıkmadı!
Vergilerde Sıra Kripto ve Borsa Gelirlerine Geldi: Kızılcahamam'dan Asgari Ücrete, Emekliye Zam Çıkmadı!
Ekonomi yönetiminin hamleleri arasından vergiler yakından izlenirken, vergi indirim ya da istisnalarının kaldırılacağı, stopajın geri gelmesi, kripto varlık düzenlemeleri de ilgi çekiyor. Şimşek de bu konuda yeni adımlar atılacağına işaret etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve ilk geldiği aylarda yapılan vergi düzenlemeleriyle dikkat çekmişti.
Bakan Şimşek'in AK Parti’nin Kızılcahamam toplantılarında bir sunum yaptığı ve ekonomik programı anlattığı belirtildi.
Şimşek, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını belirtti.
Asgari ücret, emekli ve memura zam yok!
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çalışan ve emekliye fazladan zam yapılmaması iyi bir karar ancak böyle ota boka vergi alırsanız sadece hükümetin hazinesi dolar vatandaş yine fakir kalır.
o zaman şimşek te vekillerde çalışma bakanida 10 bin alsın diyecemde zaten onlar yükünü tutmuşlar.onlar etkilenmezler ama sadece 10 bin lira geliri olan emek... Devamını Gör
Suyu boşaltan çeşmeler açık olduğu sürece havuzu dolduran cesmeleri istediğin kadar arttir, o havuz dolmaz.