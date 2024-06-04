Vergilerde Sıra Kripto ve Borsa Gelirlerine Geldi: Kızılcahamam'dan Asgari Ücrete, Emekliye Zam Çıkmadı!

Akaryakıtta fiyat artışına neden olan 2023 yılı yaz aylarında enflasyonda da yükselişe neden olan hamleler sürüyor. Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanırken, diğer yandan kayıt dışıyla mücadele ve vergi adaleti tarafında da yeni adımlar bekleniyor.