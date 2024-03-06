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Üzüntüden Kahırlar Çektiğiniz İçin Hayatınızı Kaybetmeniz Mümkün mü?

Üzüntüden Kahırlar Çektiğiniz İçin Hayatınızı Kaybetmeniz Mümkün mü?

Kalp Yarası
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 08:02

Bu kışın bir gününde, emekli bir mühendis olan 76 yaşındaki Bill, yerel markete doğru yürürken bir buz parçasına takıldı ve düşerek kalçasını kırdı. Üç gün sonra hayatını kaybetti. Bill'le 35 yıldır evli olan 60 yaşındaki eşi Margaret, derin bir üzüntüyle yıkıldı. Keder onu tüketip içine kapandı ve giderek depresyona sürüklendi. Birkaç gün sonra Margaret duygusal acıya dayanamayarak kardiyoloğunun 'Kırık Kalp Sendromu' olarak adlandırdığı hastalıktan dolayı hastanede yaşamını yitirdi. Peki kırık bir kalp, fiziksel ve duygusal stresin bir sonucu olarak gerçekten ölümcül sonuçlara yol açabilir mi? Detaylar haberimizde...

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
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Kırık kalp sendromu ilk olarak 1990 yılında Japonya'da tespit edilmiştir.

Kırık kalp sendromu ilk olarak 1990 yılında Japonya'da tespit edilmiştir.

Belirtileri genellikle ani bir hastalık, sevilen birinin kaybı, ciddi bir kaza veya deprem gibi doğal bir afet gibi ağır duygusal veya fiziksel stresin sonucudur. Belirtiler arasında şiddetli göğüs ağrısı, soğuk terleme, baş dönmesi, belirgin yorgunluk ve kalp krizini andıran nefes darlığı sayılabilir. Araştırmalar, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen kadınların yüzde 5 kadarının aslında bu rahatsızlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Kırık Kalp Damar Sendromu ağırlıklı olarak menopoz sonrası kadınlarda görülür.

Kırık Kalp Damar Sendromu ağırlıklı olarak menopoz sonrası kadınlarda görülür.

Anksiyete veya depresyon geçiren kişilerde Kırık Kalp Sendromu gelişme riski daha yüksektir. Kırık Kalp Sendromu olan çoğu kişi hızla iyileşir ve uzun vadeli etkileri olmaz. Ancak bazen durum geri gelir. Nadiren kırık kalp sendromu ölüme neden olabilir.

Kırık Kalp Sendromunun görülme sıklığı ve yaygınlığı artıyor gibi görünmektedir.

Kırık Kalp Sendromunun görülme sıklığı ve yaygınlığı artıyor gibi görünmektedir.

Bu durum, hastaların daha hassas bir şekilde klinik olarak taranmasının yanı sıra son zamanlarda COVID-19 pandemisinin etkilerinden kaynaklanıyor olabilir.

Etiyoloji açısından kardiyologlar bu durumu şöyle açıklamaktadır:

Etiyoloji açısından kardiyologlar bu durumu şöyle açıklamaktadır:

Etiyoloji açısından kardiyologlar bunu şu şekilde açıklamaktadır: 'Adrenalin ve kortizon gibi stres hormonlarındaki ani bir artış kalbi şok ederek kalp kası hücrelerinde veya koroner kan damarlarında (veya her ikisinde) sol ventrikülün etkili bir şekilde kasılmasını engelleyen değişiklikleri tetikleyebilir.'

"Kalbi kaldıramadı", "Kalbinin sesini dinle" ve " Kalp kırgınlığı" gibi kalple ilgili yaygın ifadeler ve metaforlar, kalbin biyolojik bir pompadan daha fazlasını temsil ettiğine dair kolektif bir anlayışı yansıtmaktadır.

"Kalbi kaldıramadı", "Kalbinin sesini dinle" ve " Kalp kırgınlığı" gibi kalple ilgili yaygın ifadeler ve metaforlar, kalbin biyolojik bir pompadan daha fazlasını temsil ettiğine dair kolektif bir anlayışı yansıtmaktadır.

Bu tür ifadelerde kalp duyguları, düşünceleri, aklı ve kişiliği sembolize etmektedir. Karaciğer veya böbrekler gibi diğer organların aksine kalp, insan deneyimi ve kimliği ile benzersiz bir şekilde ilişkilidir. Kökleri yüzyıllara dayanan halk bilgeliğine dayanan bu metaforlar, kalp fonksiyonlarındaki son keşiflerle şaşırtıcı derecede uyumludur ve fiziksel kalp ile insan varoluşunun karmaşıklığı arasındaki ince bir bağlantıyı vurgular.

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Kalp, içsel sinir sistemiyle hafızayı korumaktadır.

Kalp, içsel sinir sistemiyle hafızayı korumaktadır.

Hôpital du Sacré Coeur de Montréal'den J. A. Armour tarafından yapılan yeni bir araştırma, insan kalbinin hem kısa hem de uzun süreli hafıza işlevleri sergileyen içsel bir sinir sistemi içerdiğini ortaya koymuştur. Kalbin bu içsel sinir sistemi, beyne bilgi aktaran ve duyusal nörit adı verilen yaklaşık kırk bin nörondan oluşmaktadır.

Bu bulguları destekler şekilde, Buenos Aires, Arjantin ve Teksas'ta yapılan çalışmalarda araştırmacılar, kalp aktivasyon ritimlerindeki değişikliklerin, bu değişikliklere neden olan tetikleyici ortadan kalktıktan uzun süre sonra da devam ettiğini göstermiştir.

Bu bulguları destekler şekilde, Buenos Aires, Arjantin ve Teksas'ta yapılan çalışmalarda araştırmacılar, kalp aktivasyon ritimlerindeki değişikliklerin, bu değişikliklere neden olan tetikleyici ortadan kalktıktan uzun süre sonra da devam ettiğini göstermiştir.

Aynı uyarıcıya daha sonra verilen yanıt, daha önce verilen yanıttan çok daha büyüktür. Bilim insanları, sinir sistemi gibi kalbin de hafıza ve adaptif özelliklere sahip olduğu sonucuna vardı.

Bu çalışmalar ve benzerleri kalp ve beyin arasındaki yakın bağlantının varlığını kanıtlamaktadır.

Bu çalışmalar ve benzerleri kalp ve beyin arasındaki yakın bağlantının varlığını kanıtlamaktadır.

Her ikisi de bir geri bildirim sistemi olarak çalışan, birbirini tamamlayan ve zihnimizin daha iyi bir bölümünü oluşturan çok sayıda anı ve duygu içerir. Kalbi insan kişiliğinin, kişinin kendisiyle ve başkalarıyla olan duygusal bağlantısının merkezi olarak görmenin pek çok faydası olduğunu düşünüyorum. Kalp, yaşam boyunca bize rehberlik eden, içsel manzaramızı şekillendiren ve bizi ruhsal gelişim ve dönüşüme doğru yönlendiren pusuladır. Duyguların bazen zor olan gerçekliğiyle başa çıkmaya yönelik küçük günlük çabalar, geldiğinde büyük bir değişimi kabul etmeyi kolaylaştırabilir.

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