Üzüntüden Kahırlar Çektiğiniz İçin Hayatınızı Kaybetmeniz Mümkün mü?

Her ikisi de bir geri bildirim sistemi olarak çalışan, birbirini tamamlayan ve zihnimizin daha iyi bir bölümünü oluşturan çok sayıda anı ve duygu içerir. Kalbi insan kişiliğinin, kişinin kendisiyle ve başkalarıyla olan duygusal bağlantısının merkezi olarak görmenin pek çok faydası olduğunu düşünüyorum. Kalp, yaşam boyunca bize rehberlik eden, içsel manzaramızı şekillendiren ve bizi ruhsal gelişim ve dönüşüme doğru yönlendiren pusuladır. Duyguların bazen zor olan gerçekliğiyle başa çıkmaya yönelik küçük günlük çabalar, geldiğinde büyük bir değişimi kabul etmeyi kolaylaştırabilir.