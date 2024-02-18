Zen Ustalarından Zihnini Özgürleştirmeni Sağlayacak 8 Öğüt
Zen Ustalarından Zihnini Özgürleştirmeni Sağlayacak 8 Öğüt
Zen felsefesi, zihinsel özgürlük ve iç huzur arayışında derin kökleri olan bir öğretidir. Zen ustalarının yaşamlarından ve öğretilerinden ilham alarak, zihnimizi özgürleştirmenin yollarını keşfedebiliriz.
İşte Zen ustalarından zihnini özgürleştirmeni sağlayacak 8 öğüt! 👇
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1. Anın farkına var.
2. Zihnini boşalt.
3. Duyguları kabul et.
4. Düşüncelere tutunmaktan kaçın.
5. İç huzurun kaynağını keşfet.
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6. Şu ana odaklan.
7. Doğayla bağlantı kur.
8. Basitliği kucakla.
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