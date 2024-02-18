Zen Ustalarından Zihnini Özgürleştirmeni Sağlayacak 8 Öğüt

Zen felsefesine göre, geçmişte takılıp kalmak veya gelecekle ilgili endişelenmek zihinsel huzursuzluğa neden olur. Şimdiye odaklanmak, zihni mevcut anla bütünleştirmenin ve iç huzuru bulmanın bir yoludur. Geçmişi ve geleceği düşünmek yerine, şimdiyi yaşamaya odaklanın ve mevcut anın değerini keşfedin.