Uyarılar Peş Peşe Geldi: İstanbul'a Kar Geri Geliyor
Uyarılar Peş Peşe Geldi: İstanbul'a Kar Geri Geliyor
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İstanbullular dikkat, kar kapıda. AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı geldi. Ankara için de tarih verildi.
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Güneşli günler kısa sürdü. Soğuk geri geliyor. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek.
AKOM'an sonra İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı herkesi uyardı.
İşte o paylaşım:
Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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kar falan yağmayacak bu salakların dedikleri tutmuyor
Kar yağmasın sıfırın altına inmesin zaten bizim bahcedeki meyve ağaçları çiçek açtı don vurmasın kiyamam onlara 😞
Bahar çok güzel gelmiştin aslında hiç gitmeseydin :(