Uyarılar Peş Peşe Geldi: İstanbul'a Kar Geri Geliyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı açıklandı.

Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenirken en düşük hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.