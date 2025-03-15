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Uyarılar Peş Peşe Geldi: İstanbul'a Kar Geri Geliyor

Uyarılar Peş Peşe Geldi: İstanbul'a Kar Geri Geliyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 13:58

Soğuk hava gitti, yerine bahar havası geldi. İstanbul'a bahar havasının etkisine girdi. Tam sıcaklıklara alışmışken peş peşe açıklamalar geldi. AKOM'dan sonra İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı herkesi uyardı.

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İstanbullular dikkat, kar kapıda. AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı geldi. Ankara için de tarih verildi.

İstanbullular dikkat, kar kapıda. AKOM ve Valilik'ten kritik uyarı geldi. Ankara için de tarih verildi.

Bahar havası İstanbul'u etkisi altına aldı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı. Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması bekleniyor.

Güneşli günler kısa sürdü. Soğuk geri geliyor. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek.

Güneşli günler kısa sürdü. Soğuk geri geliyor. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek.

Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceğini bildirildi.

Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor” denildi. İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

AKOM'an sonra İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı herkesi uyardı.

AKOM'an sonra İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı herkesi uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı açıklandı.

Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenirken en düşük hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

İşte o paylaşım:

Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Ankara Valiliği, çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklendiğini açıkladı. 

 Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Uğurcan Çaylak

kar falan yağmayacak bu salakların dedikleri tutmuyor

benkikendimdensenigizlerim

Kar yağmasın sıfırın altına inmesin zaten bizim bahcedeki meyve ağaçları çiçek açtı don vurmasın kiyamam onlara 😞

maestro__

Bahar çok güzel gelmiştin aslında hiç gitmeseydin :(