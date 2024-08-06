Usta Yardımcısı Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı: 'Ağzından Su Gelince Anladım Bir Şey Kaldığını'

Kocaeli'nde bir lokantada nefes borusuna ekmek kaçan ustayı, usta yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anda yaşananları anlatan usta yardımcısı genç, 'Ağzından su gelince anladım boğazında bir şey kaldığını. Aslında bunu Milli Eğitim'in belge verirken dikkate alması lazım.' dedi.