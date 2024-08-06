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Usta Yardımcısı Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı: 'Ağzından Su Gelince Anladım Bir Şey Kaldığını'

Usta Yardımcısı Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı: 'Ağzından Su Gelince Anladım Bir Şey Kaldığını'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 13:56

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Kocaeli'nde bir lokantada nefes borusuna ekmek kaçan ustayı, usta yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anda yaşananları anlatan usta yardımcısı genç, 'Ağzından su gelince anladım boğazında bir şey kaldığını. Aslında bunu Milli Eğitim'in belge verirken dikkate alması lazım.' dedi. 

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Kocaeli'nde bir lokantada çalışan usta nefes borusuna ekmek borusu kaçması sonucu boğulma tehlikesi atlattı. Ustanın nefes alamadığını gören usta yardımcısı koşarak Heimlich manevrası yaptı.

Kocaeli'nde bir lokantada çalışan usta nefes borusuna ekmek borusu kaçması sonucu boğulma tehlikesi atlattı. Ustanın nefes alamadığını gören usta yardımcısı koşarak Heimlich manevrası yaptı.

Ustanın ağzından su gelince boğulduğunu anladığını söyleyen usta yardımcısı, 'Aslında bunu Milli Eğitim'in belge verirken dikkate alması lazım.' dedi. O görüntüler lokantanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 📹

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