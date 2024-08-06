Usta Yardımcısı Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı: 'Ağzından Su Gelince Anladım Bir Şey Kaldığını'

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Kocaeli'nde bir lokantada çalışan usta nefes borusuna ekmek borusu kaçması sonucu boğulma tehlikesi atlattı. Ustanın nefes alamadığını gören usta yardımcısı koşarak Heimlich manevrası yaptı.
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Ustanın ağzından su gelince boğulduğunu anladığını söyleyen usta yardımcısı, 'Aslında bunu Milli Eğitim'in belge verirken dikkate alması lazım.' dedi. O görüntüler lokantanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 📹
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