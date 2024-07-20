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Ünlü Twitter Fenomeni Ahmet Vehbi Şafak Eylem Tok’un Kitabını Yaktığı Görüntüleri Paylaştı

Ünlü Twitter Fenomeni Ahmet Vehbi Şafak Eylem Tok’un Kitabını Yaktığı Görüntüleri Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 15:47 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 15:56

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Ehliyetsiz araç kullandığı için Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur Cihantimur, 1 Mart’ta yaşanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a ardından ise ABD’ye kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde de New York’ta kaldığı cezaevinde saldıra uğramış ve dudağı patlayarak dişi kırılmıştı.

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Twitter mecrasının bilinen isimlerinden Ahmet Vehbi Şafak ise Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un kitabını yaklığı anları paylaştı.

Twitter mecrasının bilinen isimlerinden Ahmet Vehbi Şafak ise Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un kitabını yaklığı anları paylaştı.

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