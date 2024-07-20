Ünlü Twitter Fenomeni Ahmet Vehbi Şafak Eylem Tok’un Kitabını Yaktığı Görüntüleri Paylaştı

Ehliyetsiz araç kullandığı için Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur Cihantimur, 1 Mart’ta yaşanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a ardından ise ABD’ye kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde de New York’ta kaldığı cezaevinde saldıra uğramış ve dudağı patlayarak dişi kırılmıştı.
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Twitter mecrasının bilinen isimlerinden Ahmet Vehbi Şafak ise Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un kitabını yaklığı anları paylaştı.
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