Ünlü Twitter Fenomeni Ahmet Vehbi Şafak Eylem Tok’un Kitabını Yaktığı Görüntüleri Paylaştı

Ehliyetsiz araç kullandığı için Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur Cihantimur, 1 Mart’ta yaşanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a ardından ise ABD’ye kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde de New York’ta kaldığı cezaevinde saldıra uğramış ve dudağı patlayarak dişi kırılmıştı.