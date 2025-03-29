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Ünlü İsimlerin CHP'nin Düzenlediği Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitinginden Paylaşımları

Ünlü İsimlerin CHP'nin Düzenlediği Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitinginden Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 16:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, bugün İstanbul Maltepe’de düzenlenen büyük mitingle devam etti. CHP’nin çağrısıyla düzenlenen mitinge Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde 2,2 milyon kişinin bulunduğunu açıkladı. 

Miting alanında İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mektup da okundu. Ünlülerin de destek verdiği mitinge bazı isimler katılarak, bazıları da sosyal medyadan kareler paylaşarak destek sundu.

İşte o paylaşımlar...

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolar büyüyerek devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolar büyüyerek devam ediyor.

Gözaltı kararının ardından birçok şehirde başlayan gösteriler, bugün İstanbul Maltepe’de düzenlenen büyük mitingle yeni bir boyut kazandı. “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi” adıyla gerçekleştirilen etkinliğe sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılım gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında yaptığı konuşmada katılımın 2,2 milyon kişiyi bulduğunu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektubu kalabalığa okudu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektubu kalabalığa okudu.

İmamoğlu mektubunda, “Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim” ifadelerine yer verdi. 

Mektubun bir bölümü ise yapay zeka aracılığıyla İmamoğlu’nun sesiyle dinletildi.

Mitinge katılanlar arasında Özge Özpirinççi, Selin Şekerci ve Ayşe Arman gibi ünlü isimler de yer aldı. Bazı ünlüler ise mitinge katılamasalar da sosyal medya hesaplarından kareler paylaşarak desteklerini gösterdi.

İşte o paylaşımlar:

Berrak Tüzünataç

Özge Özpirinçci

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven
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Engin Öztürk

Engin Öztürk

Uğur Uzunel

Uğur Uzunel

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Melike Şahin

Melike Şahin

Kubilay Aka

Kubilay Aka
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Meriç Aral

Meriç Aral

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Defne Samyeli

Defne Samyeli

Zeynep Alkan

Zeynep Alkan

Oya Unustası

Oya Unustası
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Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Barış Arduç

Barış Arduç

Seda Bakan

Seda Bakan

Reynmen

Reynmen
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Hazal Kaya

Hazal Kaya

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Derin Talu

Derin Talu

Selin Şekerci

Ceren Moray

Ceren Moray
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Ayşe Arman

Ayşe Arman

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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