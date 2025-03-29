Ünlü İsimlerin CHP'nin Düzenlediği Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitinginden Paylaşımları
Ünlü İsimlerin CHP'nin Düzenlediği Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitinginden Paylaşımları
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, bugün İstanbul Maltepe’de düzenlenen büyük mitingle devam etti. CHP’nin çağrısıyla düzenlenen mitinge Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde 2,2 milyon kişinin bulunduğunu açıkladı.
Miting alanında İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mektup da okundu. Ünlülerin de destek verdiği mitinge bazı isimler katılarak, bazıları da sosyal medyadan kareler paylaşarak destek sundu.
İşte o paylaşımlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolar büyüyerek devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektubu kalabalığa okudu.
Berrak Tüzünataç
Özge Özpirinçci
Cemal Can Canseven
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Öztürk
Uğur Uzunel
Devrim Özkan
Melike Şahin
Kubilay Aka
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meriç Aral
Burcu Biricik
Defne Samyeli
Zeynep Alkan
Oya Unustası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Ulusoy
Nesrin Cavadzade
Barış Arduç
Seda Bakan
Reynmen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya
Şebnem Bozoklu
Derin Talu
Selin Şekerci
Ceren Moray
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Arman
Mustafa Sandal
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın