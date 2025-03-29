Ünlü İsimlerin CHP'nin Düzenlediği Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitinginden Paylaşımları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, bugün İstanbul Maltepe’de düzenlenen büyük mitingle devam etti. CHP’nin çağrısıyla düzenlenen mitinge Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde 2,2 milyon kişinin bulunduğunu açıkladı.

Miting alanında İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mektup da okundu. Ünlülerin de destek verdiği mitinge bazı isimler katılarak, bazıları da sosyal medyadan kareler paylaşarak destek sundu.

İşte o paylaşımlar...