Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ünlü Astroloğun Instagram'ın Açılışı İçin Verdiği İlk Tarih Tutmadı 'Bakalım İkincisi Ne Olacak'

Ünlü Astroloğun Instagram'ın Açılışı İçin Verdiği İlk Tarih Tutmadı 'Bakalım İkincisi Ne Olacak'

Instagram astrocentergelecekbenim Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 11:08

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engelinin ne zaman açılacağını söylemişti. İlk tahmini 8 Ağustos olan Güner'den 'laf sokmaya gelenlere' yanıt gecikmedi! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Merkür retro ile başımıza ne gelecek derken, ülke gündemine bomba gibi düşen BTK'nın Instagram'a erişim engeli kararına astrologlardan da yorum geldi.

Merkür retro ile başımıza ne gelecek derken, ülke gündemine bomba gibi düşen BTK'nın Instagram'a erişim engeli kararına astrologlardan da yorum geldi.

2 Ağustos tarihindeki Instagram yasağı, 4 Ağustos'ta başlayacak Merkür retro ile işlerin daha da karışacağını hissettirdi. Fakat kaosa son kullanma tarihi veren ünlü astrolog Dinçer Güner oldu.

2 Ağustos tarihindeki Instagram yasağı, 4 Ağustos'ta başlayacak Merkür retro ile işlerin daha da karışacağını hissettirdi. Fakat kaosa son kullanma tarihi veren ünlü astrolog Dinçer Güner oldu.

Hatırlarsanız Güner, Türkiye'de milyonların tercih ettiği Instagram'ın 8 Ağustos'ta açılacağını söylemişti.

Hatırlarsanız Güner, Türkiye'de milyonların tercih ettiği Instagram'ın 8 Ağustos'ta açılacağını söylemişti.
twitter.com

Tabii yasak kaldırılmayınca, sosyal medya bir kez daha çalkalandı! Yanıldığı düşünülen ünlü astroloğa 'laf sokanlara' yanıt da gecikmedi.

Tabii yasak kaldırılmayınca, sosyal medya bir kez daha çalkalandı! Yanıldığı düşünülen ünlü astroloğa 'laf sokanlara' yanıt da gecikmedi.

Dinçer Güner, 'şaşırmadım desem yalan olur' diyerek aslında iki tarih birden verdiğini hatırlattı.

Dinçer Güner, 'şaşırmadım desem yalan olur' diyerek aslında iki tarih birden verdiğini hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güner, Merkür 3 derece 40 dakikadayken Instagram kapandı, tekrar bu dereceye geldiği zaman açılacak demişti.

Güner, Merkür 3 derece 40 dakikadayken Instagram kapandı, tekrar bu dereceye geldiği zaman açılacak demişti.

Merkür'ün bir sonraki 3 derece 40 dakikalık açısı ise 13 ila 15 Eylül tarihleri arasına denk geliyor. Yani Güner'e göre, 7 ila 8 Ağustos'taki aynı açıyı kaçıran Instagram, bir sonrakini yakalayabilir.

Ünlü Astroloğun Videosunu Haberimizde Bulabilirsiniz

Bakanlıktan, Meta şirketinden ve astroloji dünyasından haber bekleyenler için bir kez daha geri sayım başladı. Bakalım, 13 ila 15 Eylül'e kadar retronun gücüyle başımıza neler gelecek.

Bakanlıktan, Meta şirketinden ve astroloji dünyasından haber bekleyenler için bir kez daha geri sayım başladı. Bakalım, 13 ila 15 Eylül'e kadar retronun gücüyle başımıza neler gelecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın