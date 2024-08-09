Ünlü Astroloğun Instagram'ın Açılışı İçin Verdiği İlk Tarih Tutmadı 'Bakalım İkincisi Ne Olacak'

Merkür'ün bir sonraki 3 derece 40 dakikalık açısı ise 13 ila 15 Eylül tarihleri arasına denk geliyor. Yani Güner'e göre, 7 ila 8 Ağustos'taki aynı açıyı kaçıran Instagram, bir sonrakini yakalayabilir.