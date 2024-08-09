Ünlü Astroloğun Instagram'ın Açılışı İçin Verdiği İlk Tarih Tutmadı 'Bakalım İkincisi Ne Olacak'
Ünlü Astroloğun Instagram'ın Açılışı İçin Verdiği İlk Tarih Tutmadı 'Bakalım İkincisi Ne Olacak'
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engelinin ne zaman açılacağını söylemişti. İlk tahmini 8 Ağustos olan Güner'den 'laf sokmaya gelenlere' yanıt gecikmedi!
İşte, detaylar...
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Merkür retro ile başımıza ne gelecek derken, ülke gündemine bomba gibi düşen BTK'nın Instagram'a erişim engeli kararına astrologlardan da yorum geldi.
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2 Ağustos tarihindeki Instagram yasağı, 4 Ağustos'ta başlayacak Merkür retro ile işlerin daha da karışacağını hissettirdi. Fakat kaosa son kullanma tarihi veren ünlü astrolog Dinçer Güner oldu.
Hatırlarsanız Güner, Türkiye'de milyonların tercih ettiği Instagram'ın 8 Ağustos'ta açılacağını söylemişti.
Tabii yasak kaldırılmayınca, sosyal medya bir kez daha çalkalandı! Yanıldığı düşünülen ünlü astroloğa 'laf sokanlara' yanıt da gecikmedi.
Dinçer Güner, 'şaşırmadım desem yalan olur' diyerek aslında iki tarih birden verdiğini hatırlattı.
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Güner, Merkür 3 derece 40 dakikadayken Instagram kapandı, tekrar bu dereceye geldiği zaman açılacak demişti.
Bakanlıktan, Meta şirketinden ve astroloji dünyasından haber bekleyenler için bir kez daha geri sayım başladı. Bakalım, 13 ila 15 Eylül'e kadar retronun gücüyle başımıza neler gelecek.
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