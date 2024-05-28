Ünlü Astrolog Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Aylar Önceden Bilmiş! İşte Jüpiter'in Etkisinde Şampiyonluk

Haber Global ekranlarında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Güner, şampiyonluktan aylar önce şu ifadeleri kullanmış;

'Tarih her zaman Jupiter ile ilişkilidir. Jupiter Boğa'da ve 2012 senesinde Jupiter'in yine boğada olduğu dönemde 2012-2013 döneminde Galatasaray şampiyon olmuş. Bu sene de 26 Mayıs'a kadar Jupiter yine Boğa burcunda olacak. Lig de 26 Mayıs'tan önce bitiyor. Eğer 26 Mayıs'tan sonra lig bitseydi, Fenerbahçe'nin şansı olacaktı. Ancak bu durumda Galatasaray şampiyon olacakmış gibi'