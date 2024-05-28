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Ünlü Astrolog Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Aylar Önceden Bilmiş! İşte Jüpiter'in Etkisinde Şampiyonluk

Ünlü Astrolog Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Aylar Önceden Bilmiş! İşte Jüpiter'in Etkisinde Şampiyonluk

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.05.2024 - 10:07

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gözler astrologlara çevrildi. Şampiyonluk öncesi tahminleri ve iddialı sözleriyle dikkat çeken pek çok astrolog yanılırken, doğru tahmini 4 ay önce yapan ünlü astrolog gündemde yerini aldı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, tartışmalar henüz bu boyuta ulaşmadan 'kimsenin kalbini kırmak istemiyorum' diyerek tahmin etmiş! 

İşte, detaylar...

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Süper Lig'in son Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde; astrolog Meral Güven, 'Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı' yönündeki iddiasıyla spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

Süper Lig'in son Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde; astrolog Meral Güven, 'Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı' yönündeki iddiasıyla spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

Derbi, astrolog Meral Güven'in tahmin ettiği gibi sonuçlanmadı! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası tüm gözlerin üzerine çevrildiği Güven, 'Beter olun' ifadesiyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Bu durumun ardından bir başka astrolog Dinçer Güner gündeme geldi.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner'in, yaklaşık 4 ay önce 2023-2024 futbol sezonunun Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olacağını öngördüğü belirlendi.

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in, yaklaşık 4 ay önce 2023-2024 futbol sezonunun Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olacağını öngördüğü belirlendi.

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kazanmasının ardından, astrolog Dinçer Güner'in aylar öncesinden yaptığı tahminler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Jupiter'in yine Boğa burcunda olduğu 2012-2013 döneminde de Galatasaray şampiyon olmuş!

Jupiter'in yine Boğa burcunda olduğu 2012-2013 döneminde de Galatasaray şampiyon olmuş!

Haber Global ekranlarında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Güner, şampiyonluktan aylar önce şu ifadeleri kullanmış;

'Tarih her zaman Jupiter ile ilişkilidir. Jupiter Boğa'da ve 2012 senesinde Jupiter'in yine boğada olduğu dönemde 2012-2013 döneminde Galatasaray şampiyon olmuş. Bu sene de 26 Mayıs'a kadar Jupiter yine Boğa burcunda olacak. Lig de 26 Mayıs'tan önce bitiyor. Eğer 26 Mayıs'tan sonra lig bitseydi, Fenerbahçe'nin şansı olacaktı. Ancak bu durumda Galatasaray şampiyon olacakmış gibi'

Güner, şampiyonluk tahminini yeniden sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi!

Güner, şampiyonluk tahminini yeniden sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi!
twitter.com

İşte, ünlü astrolog Dinçer Güner'in Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı o açıklama 👇

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