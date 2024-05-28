Ünlü Astrolog Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Aylar Önceden Bilmiş! İşte Jüpiter'in Etkisinde Şampiyonluk
Ünlü Astrolog Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Aylar Önceden Bilmiş! İşte Jüpiter'in Etkisinde Şampiyonluk
Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gözler astrologlara çevrildi. Şampiyonluk öncesi tahminleri ve iddialı sözleriyle dikkat çeken pek çok astrolog yanılırken, doğru tahmini 4 ay önce yapan ünlü astrolog gündemde yerini aldı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, tartışmalar henüz bu boyuta ulaşmadan 'kimsenin kalbini kırmak istemiyorum' diyerek tahmin etmiş!
İşte, detaylar...
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Süper Lig'in son Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde; astrolog Meral Güven, 'Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı' yönündeki iddiasıyla spor gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ünlü astrolog Dinçer Güner'in, yaklaşık 4 ay önce 2023-2024 futbol sezonunun Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olacağını öngördüğü belirlendi.
Jupiter'in yine Boğa burcunda olduğu 2012-2013 döneminde de Galatasaray şampiyon olmuş!
Güner, şampiyonluk tahminini yeniden sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi!
İşte, ünlü astrolog Dinçer Güner'in Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı o açıklama 👇
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