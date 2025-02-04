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Uçuşu Olanlar Dikkat: İstanbul Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli

Uçuşu Olanlar Dikkat: İstanbul Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2025 - 22:18

İstanbul’da iki gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan yapılması planlanan bazı uçuşlar iptal olmuştu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak bazı uçuşların da iptal olduğunu duyurdu.

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Türkiye’de bugünden itibaren Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı.

Türkiye’de bugünden itibaren Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, istanbul Havalimanı’nda çarşamba ve perşembe günü yapılması planan bazı uçuşların keklenen kar yağışı nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, istanbul Havalimanı’nda çarşamba ve perşembe günü yapılması planan bazı uçuşların keklenen kar yağışı nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

Yahya Üstün’ün paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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