Uçuşu Olanlar Dikkat: İstanbul Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli

İstanbul’da iki gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan yapılması planlanan bazı uçuşlar iptal olmuştu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak bazı uçuşların da iptal olduğunu duyurdu.