Üçüncü Maçta İkinci Yenilgimiz Aldık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya Kaybetti
Üçüncü Maçta İkinci Yenilgimiz Aldık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya Kaybetti
2024 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.
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Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan Filenin Sultanları, ilk haftanın üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.
İlk seti 24-20 geriden gelerek 27-25 kazanan Filenin Sultanları, diğer setlerde rakibine üstünlük sağlayamadı.
İtalya, ikinci seti ve üçüncü seti 25-21, son seti de 25-19 kazandı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Milli Takım, bu sonuçla Milletler Ligin'deki ikinci yenilgisini aldı ve dünya sıralamasında 10.65 puan kaybetti.
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