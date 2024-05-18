Üçüncü Maçta İkinci Yenilgimiz Aldık! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya Kaybetti

2024 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.