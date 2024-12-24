Aslıhan Malbora Kimdir? Kübra Dizisinin Merve'si Aslıhan Malbora Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?
Aslıhan Malbora Kimdir? Kübra Dizisinin Merve'si Aslıhan Malbora Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?
İlk kez 2017 yılında televizyon ekranlarındaki yerini alan yetenekli oyuncu Aslıhan Malbora, Seven Ne Yapmaz, Üç Kuruş ve Kübra gibi başarılı yapımlarla adından söz ettirdi. Güzel oyuncu son dönemlerde Kübra dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy ile anılıyor. Peki Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İşte, detaylar...
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Aslıhan Malbora Kimdir?
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Aslıhan Malbora'nın Oyunculuk Kariyeri
Aslıhan Malbora Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy Birlikte mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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