Aslıhan Malbora Kimdir? Kübra Dizisinin Merve'si Aslıhan Malbora Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosu ile de adından söz ettiren Kübra dizisinin ardından güzel oyuncu Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy arasında aşk iddiaları ortaya çıktı. Hatta ikili bugün 2. Sayfa Magazin muhabirleri tarafından Barcelona tatili dönüşü görüntülendi. Tabii bu durum aşk iddialarını pekiştirirken ikiliyi ne zaman bir arada göreceğimiz de tartışma konusu oldu.