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Aslıhan Malbora Kimdir? Kübra Dizisinin Merve'si Aslıhan Malbora Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Aslıhan Malbora Kimdir? Kübra Dizisinin Merve'si Aslıhan Malbora Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Kübra Dizisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 14:29

İlk kez 2017 yılında televizyon ekranlarındaki yerini alan yetenekli oyuncu Aslıhan Malbora, Seven Ne Yapmaz, Üç Kuruş ve Kübra gibi başarılı yapımlarla adından söz ettirdi. Güzel oyuncu son dönemlerde Kübra dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy ile anılıyor. Peki Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora hangi dizi ve filmlerde oynadı? 

İşte, detaylar...

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Aslıhan Malbora Kimdir?

Aslıhan Malbora Kimdir?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Malbora, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği fakültesinde Gıda Mühendisliği bölümünde eğitime başladı.

Aslıhan Malbora'nın Oyunculuk Kariyeri

Aslıhan Malbora'nın Oyunculuk Kariyeri

Henüz üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Aslıhan Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde aldığı eğitimin ardından oyunculuk kariyerine atıldı.

Aslıhan Malbora'yı ilk kez 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' adlı dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile tanıdık. Kısa zamanda ekranların sevilen yüzleri arasında giren genç oyuncu, 2018 yılında 'Kalbimin Sultanı' dizisinde, 2019 yılında 'Her Yerde Sen' dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Televizyon dizilerinin yanında internet yapımlarında ve filmlerde de rol alan Malbora, 2024 yılında Kübra adlı Netflix dizisiyle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Aslıhan Malbora Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Aslıhan Malbora Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Seven Ne Yapmaz (Zeynep) - 2017 

  • Kalbimin Sultanı (Saliha Sultan) - 2018

  • Ağlama Anne (Zeynep Fırıncıoğlu) - 2018

  • Her Yerde Sen (Ayda Akman) - 2019

  • Gel Dese Aşk (Derin Düdenli) - 2020

  • Oluversin Gari (Derya) - 2021

  • Üç Kuruş (Leyla Çaka) - 2021- 2022

  • Darmaduman (Ece Servet) - 2022

  • Yaban Çiçekleri (Ela Ataman) - 2024

Aslıhan Malbora'nın Rol Aldığı İnternet Dizileri

  • Etkileyici (Leyla Demir) - 2021-2022

  • Kübra (Merve Dilmen) - 2024

Aslıhan Malbora'nın Rol Aldığı Filmler

  • Aile Hükümeti (Zeynep) - 2020

  • Her Şeye Rağmen (Melahat) - 2021

  • Geçen Yaz (Ebru) - 2021

Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy Birlikte mi?

Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy Birlikte mi?

Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosu ile de adından söz ettiren Kübra dizisinin ardından güzel oyuncu Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy arasında aşk iddiaları ortaya çıktı. Hatta ikili bugün 2. Sayfa Magazin muhabirleri tarafından Barcelona tatili dönüşü görüntülendi. Tabii bu durum aşk iddialarını pekiştirirken ikiliyi ne zaman bir arada göreceğimiz de tartışma konusu oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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