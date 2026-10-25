Üç Ay Kuyuda Bekletiliyor, Lezzeti Oturuyor: Kilosu 210 Liradan Alıcı Buluyor
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Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Dalından toplanan kestanelerin bir kısmı hemen satılmıyor; dağdan getirilen eğrelti otlarıyla hazırlanan kuyulara konup aylarca bekletiliyor. Üreticilere göre bu eski yöntem hem kabuğun kolay ayrılmasını sağlıyor hem de lezzeti oturtuyor. Bu yıl kilosu 210 liraya kadar çıkan kestaneye en büyük talep ise Bursa'dan geliyor.
Kaynak: İHA
Erkekler sırıkla dalları silkeliyor, kadınlar dikenli kozalakları topluyor
Eğrelti otuyla hazırlanan kuyularda 2-3 ay bekletiliyor
Bursalı kestane şekeri üreticileri Demirci kestanesinin peşinde
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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