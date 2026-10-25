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Üç Ay Kuyuda Bekletiliyor, Lezzeti Oturuyor: Kilosu 210 Liradan Alıcı Buluyor

Üç Ay Kuyuda Bekletiliyor, Lezzeti Oturuyor: Kilosu 210 Liradan Alıcı Buluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 15:00
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Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Dalından toplanan kestanelerin bir kısmı hemen satılmıyor; dağdan getirilen eğrelti otlarıyla hazırlanan kuyulara konup aylarca bekletiliyor. Üreticilere göre bu eski yöntem hem kabuğun kolay ayrılmasını sağlıyor hem de lezzeti oturtuyor. Bu yıl kilosu 210 liraya kadar çıkan kestaneye en büyük talep ise Bursa'dan geliyor.

Kaynak: İHA

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Erkekler sırıkla dalları silkeliyor, kadınlar dikenli kozalakları topluyor

Erkekler sırıkla dalları silkeliyor, kadınlar dikenli kozalakları topluyor

Demirci'de kestane; Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Söğütçük ve Kargınışıklar başta olmak üzere 20 kırsal mahallede yetiştiriliyor. Üretim alanları her yıl biraz daha genişliyor, hasat döneminde köylerde mesai sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

Hasadın en yoğun olduğu Çanakçı Mahallesi'nde iş bölümü belli. Erkekler uzun sırıklarla dallara vurarak kestaneleri yere düşürüyor, kadınlar ise koruyucu eldivenlerle dikenli kozalakları toplayıp selelere dolduruyor.

Eğrelti otuyla hazırlanan kuyularda 2-3 ay bekletiliyor

Eğrelti otuyla hazırlanan kuyularda 2-3 ay bekletiliyor

Toplanan kestanelerin bir kısmı doğrudan pazara gitmiyor. Üreticiler dağlardan topladıkları eğrelti otlarıyla kuyular hazırlıyor, kestaneleri bu otların arasına yerleştirip 2 ila 3 ay bekletiyor. Bu sürenin sonunda kabuklar daha kolay ayrılıyor, ürünün lezzeti de oturuyor.

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez yöntemi şöyle anlatıyor: 'Kestaneyi silktikten sonra dağdan topladığımız eğrelti otlarıyla kuyuya koyarız. Ürün kuyu içerisinde bekledikçe daha da şişer ve lezzeti oturur.'

Kuyuya girmeyen kestaneler ise evlerin tencerelerine gidiyor ve haşlanarak tüketiliyor.

Bursalı kestane şekeri üreticileri Demirci kestanesinin peşinde

Bursalı kestane şekeri üreticileri Demirci kestanesinin peşinde

Dönmez'e göre Demirci kestanesi, lezzeti ve kalitesiyle pazarda kendi adını yapmış durumda. Ürüne en çok ilgi gösterenler ise Bursa'daki kestane şekeri imalatçıları. Muhtar, bu lezzetin sırrını bölgenin toprağına, suyuna ve 1.200 rakımlı bölgenin serin iklimine bağlıyor.

Üretimde zirai ilaç kullanılmadığını, ağaçların yalnızca hayvan gübresiyle beslendiğini söyleyen Dönmez, 'Atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası geleceğe taşıyarak torunlarımıza bırakacağız' diyor.

Sezonun açılış fiyatları da belli oldu. Kestanenin kilosu boyutuna göre 170 ile 210 lira arasında alıcı buluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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