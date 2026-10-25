Üç Ay Kuyuda Bekletiliyor, Lezzeti Oturuyor: Kilosu 210 Liradan Alıcı Buluyor

Dönmez'e göre Demirci kestanesi, lezzeti ve kalitesiyle pazarda kendi adını yapmış durumda. Ürüne en çok ilgi gösterenler ise Bursa'daki kestane şekeri imalatçıları. Muhtar, bu lezzetin sırrını bölgenin toprağına, suyuna ve 1.200 rakımlı bölgenin serin iklimine bağlıyor.

Üretimde zirai ilaç kullanılmadığını, ağaçların yalnızca hayvan gübresiyle beslendiğini söyleyen Dönmez, 'Atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası geleceğe taşıyarak torunlarımıza bırakacağız' diyor.

Sezonun açılış fiyatları da belli oldu. Kestanenin kilosu boyutuna göre 170 ile 210 lira arasında alıcı buluyor.