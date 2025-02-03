onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Twitter'ın Gizemi Çözülemeyen Hesabı Enes Halifekan'a Erişim Engeli Getirildi

Twitter'ın Gizemi Çözülemeyen Hesabı Enes Halifekan'a Erişim Engeli Getirildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2025 - 17:12

Twitter'da dolaşanların bildiği ve eski tweetleri her seferinde önümüze düşen bir hesap var. Enes Halifekan kullanıcı adı ve kırmızı 1 rakamlı profil fotoğrafıyla eski tweetleri öne çıkan hesap hakkında yüzlerce spekülasyon ortaya atıldı. Hesabı kullanan kişinin FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock yazışmalarının dökümünü paylaştığından tutun, Twitter'ı hackleyerek geriye dönük paylaşım yapmasına kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Çok konuşulan hesaba erişim engeli getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enes Halifekan değil Türkiye dünya sosyal medya tarihinin en gizemli hesaplarından. Yaşanan siyasi olaylar sonrası tekrar gündeme getirilen eski paylaşımları da bu hesabı daha esrarengiz bir hale sokuyordu.

Enes Halifekan değil Türkiye dünya sosyal medya tarihinin en gizemli hesaplarından. Yaşanan siyasi olaylar sonrası tekrar gündeme getirilen eski paylaşımları da bu hesabı daha esrarengiz bir hale sokuyordu.

Kahramankazan'da bulunan ülkemizin önemli savunma sanayi tesislerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla tekrar gündeme gelen hesap hakkında ciddi araştırmalar yapanlar da oldu.

Kahramankazan'da bulunan ülkemizin önemli savunma sanayi tesislerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla tekrar gündeme gelen hesap hakkında ciddi araştırmalar yapanlar da oldu.

Baso isimli bir YouTube hesabı ise hesabın SÖ isimli bir uzay mühendisine ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Baso isimli bir YouTube hesabı ise hesabın SÖ isimli bir uzay mühendisine ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Detaylar burada 👇

Uzun süredir paylaşım gelmemesine rağmen 80 bin takipçisi ve 162 bini aşkın paylaşımı bulunan hesabın erişime engellendiği ortaya çıktı.

Uzun süredir paylaşım gelmemesine rağmen 80 bin takipçisi ve 162 bini aşkın paylaşımı bulunan hesabın erişime engellendiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın