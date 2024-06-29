Turnuıvanın Ev Sahibi Hata Yapmadı: Almanya - Danimarka'yı 2-0'la Geçerek Çeyrek Finale Adını Yazdırdı
Turnuıvanın Ev Sahibi Hata Yapmadı: Almanya - Danimarka'yı 2-0'la Geçerek Çeyrek Finale Adını Yazdırdı
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EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka, Dortmund'da kozlarını paylaştı. Almanlar, 2-0 kazanarak çeyrek final biletinin sahibi oldu.
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Galibiyeti getiren goller, 53'te Havertz ve 68'de Musiala'dan geldi.
Almanya, çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.
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