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Turnuıvanın Ev Sahibi Hata Yapmadı: Almanya - Danimarka'yı 2-0'la Geçerek Çeyrek Finale Adını Yazdırdı

Turnuıvanın Ev Sahibi Hata Yapmadı: Almanya - Danimarka'yı 2-0'la Geçerek Çeyrek Finale Adını Yazdırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 00:35

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya , Danimarka'yı 2-0 yenerek İsviçre'nin ardından ikinci çeyrek finalist oldu. Danimarka, galibiyet göremeden turnuvaya veda etti.

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EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka, Dortmund'da kozlarını paylaştı. Almanlar, 2-0 kazanarak çeyrek final biletinin sahibi oldu.

EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka, Dortmund'da kozlarını paylaştı. Almanlar, 2-0 kazanarak çeyrek final biletinin sahibi oldu.

Galibiyeti getiren goller, 53'te Havertz ve 68'de Musiala'dan geldi.

Galibiyeti getiren goller, 53'te Havertz ve 68'de Musiala'dan geldi.

Almanya, çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.

Almanya, çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.
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