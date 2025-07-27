Türkiye Yangın Riski Haritası: Hangi İllerde Yangın Riski Yüksek, Neden?
Temmuz ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgarın ve aşırı sıcakların etkisiyle, orman yangınları ise hızla artarak yerleşim yerlerine kadar ulaşıyor. İzmir'de başlayan orman yangınları daha sonra Eskişehir, Karabük, Sakarya ve Bursa'da da görüldü. Özellikle ormanlık alanların fazla olduğu alanlarda yangın, hayatları tehlikeye atıyor. Vatandaşlar ise yangın riskinin yüksek olduğu illeri araştırıyor.
Peki Türkiye'de en yüksek ve en düşük yangın riski olan iller hangileri?
İşte Türkiye Yangın Riski Haritası.
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Türkiye Yangın Risk Haritası 2025
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Hangi İllerde Yangın Riski Fazla, Hangilerinde Az?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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