Türkiye Yangın Riski Haritası: Hangi İllerde Yangın Riski Yüksek, Neden?

Temmuz ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgarın ve aşırı sıcakların etkisiyle, orman yangınları ise hızla artarak yerleşim yerlerine kadar ulaşıyor. İzmir'de başlayan orman yangınları daha sonra Eskişehir, Karabük, Sakarya ve Bursa'da da görüldü. Özellikle ormanlık alanların fazla olduğu alanlarda yangın, hayatları tehlikeye atıyor. Vatandaşlar ise yangın riskinin yüksek olduğu illeri araştırıyor.

Peki Türkiye'de en yüksek ve en düşük yangın riski olan iller hangileri?

İşte Türkiye Yangın Riski Haritası.

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