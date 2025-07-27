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Türkiye Yangın Riski Haritası: Hangi İllerde Yangın Riski Yüksek, Neden?

Türkiye Yangın Riski Haritası: Hangi İllerde Yangın Riski Yüksek, Neden?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 11:58

Temmuz ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgarın ve aşırı sıcakların etkisiyle, orman yangınları ise hızla artarak yerleşim yerlerine kadar ulaşıyor. İzmir'de başlayan orman yangınları daha sonra Eskişehir, Karabük, Sakarya ve Bursa'da da görüldü. Özellikle ormanlık alanların fazla olduğu alanlarda yangın, hayatları tehlikeye atıyor. Vatandaşlar ise yangın riskinin yüksek olduğu illeri araştırıyor. 

Peki Türkiye'de en yüksek ve en düşük yangın riski olan iller hangileri?

İşte Türkiye Yangın Riski Haritası.

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Türkiye Yangın Risk Haritası 2025

Türkiye Yangın Risk Haritası 2025

Türkiye afer haritası, rüzgar ve sıcaklık gibi etmenler de dikkate alınarak 'afetharitası.org' tarafından yayınlandı. Yukarıda görmüş olduğunuz harita 27 Temmuz 2025 tarihlidir ve afet riskine göre yangın haritası günlük olarak güncellenir. 

Güncel olarak yangın haritası en yüksek olan bölgeler, mor ile gösterilmiştir. Buna göre, 'aşırı riskli' iller arasında Batman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak yer alır.

  • YEŞİL: Çok düşük riskli iller

  • SARI: Düşük riskli iller

  • Turuncu: Orta riskli iller

  • Kırmızı: Yüksek riskli iller

  • Koyu kırmızı: Çok yüksek riskli iller

  • Mor: Aşırı riskli iller

Hangi İllerde Yangın Riski Fazla, Hangilerinde Az?

Hangi İllerde Yangın Riski Fazla, Hangilerinde Az?

Yangında aşırı riskli iller arasında Batman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak yer alır. 

Çok yüksek riskli iller arasında ise Malatya, Elazığ, Bİngöl, İzmir, Muş, Siirt sayılabilir.

En az riskli iller de Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu ve Rize'dir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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