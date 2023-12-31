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Türkiye’nin Zirvesi: Tarihi ve Doğal Güzelliği İle Ağrı Gezi Rehberi

Türkiye’nin Zirvesi: Tarihi ve Doğal Güzelliği İle Ağrı Gezi Rehberi

Ağrı Gezilecek Yerler Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 09:16

Doğu Anadolu’nun incisi Ağrı ile karşınızdayım sevgili okur. Kışı ayrı yazı ayrı güzel, Türkiye’nin en yüksek dağının bulunduğu, ilçeleri, tarihi ve anlatmayla bitmeyecek güzellikleri barındıran Ağrı’nın tarihi, yemekleri ve güzelliklerini siz de merak ediyorsanız hadi benimle keşfe var mısınız? 🏔️

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1. Ağrı hakkında…

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen kavimler Ağrıyı bir geçiş noktası olarak kullanmışlardır dolayısıyla birçok medeniyet buradan geçmiştir. Bu sebeple burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Büyük İskender'in Pers Kralının III.Darius'u (M.Ö.331) yenerek Anadolu'yu ele geçirdiği zamana kadar yaklaşık iki yüzyıl Ağrı’da yaşamışlar. Büyük İskender'in öldüğü zaman Ermeniler bölgeyi ele geçirmişler.

Doğu Anadolu'ya gelip yerleşen ilk Türk topluluğu ise M.Ö.680 yılında bölgeye gelen Sakalardır. Murat Nehri ve Doğubeyazıt çevrelerine kısa sürede yaşamışlar daha sonra Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, Ağrı ve çevresine egemen olmuştur. Bölge, Hz.Osman zamanında İslam orduları tarafından fethedilmiş. 872 yılına kadar Abbasilerin kontrolü altında kalan Ağrı daha sonra Bizans İmparatorluğuna geçmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası bölgeye Türk boyları yerleşmeye başladı.

1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu toprakları içinde yer almış, Karakoyunlu yıkılınca Ağrı Akkoyunlular'ın egemenliğine geçmiştir. Ağrı daha sonra Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler döneminde Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kazım Karabekir Paşa ise daha sonra Karakilise ismi değiştirip Karaköse diye adlandırılmıştır. Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin Ağrı ve çevresinin olduğu tahmin edildiği için Ağrı'ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir. Ağrı 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1927 yılında il olmuştur. 5165m. yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'ndan dolayı Ağrı adını almıştır.

2. Ağrı’da görülmesi gereken yerler

2.1 İshak Paşa Sarayı

2.1 İshak Paşa Sarayı

Her yıl dünyanın pek çok farklı ülkesinden binlerce tarih ve kültür meraklısı tarafından ziyaret edilen İshak Paşa Sarayı 116 odalıdır. Osmanlı, Pers, Selçuklu ve Ermeni mimarisini bir arada görebileceğiniz saray dönemin ünlü mimarlarından Mehmet Paşa tarafından tasarlanmıştır. Etkileyici el yapımı taş kabartmaları, büyüleyici kubbeleri, kemerli iç mekanlarıyla İshak Paşa Sarayı türbe, cami, iç ve dış avlusuyla ülkemizin en güzel saraylarından.

2.2 Nuh’un Gemisi

2.2 Nuh’un Gemisi

Nuh’un gemisinin Ağrı’da olduğuna inanan binlerce insan her sene bunun için buraya geliyorlar. Ağrı Dağı'nın güney yamacında bulunan ve tarih meraklılarının yanı sıra inanç gereği sıkça ziyaret edilen Nuh'un Gemisi görmek o kadar da kolay değil. Sarp dağlar ve yemyeşil doğal güzellikler arasında uzanan büyüleyici manzarayı yakından görmek için bölgeye ulaştıktan sonra 7 km kadar daha virajlı bir yoldan gidiyorsunuz.

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2.3 Ağrı Dağı

2.3 Ağrı Dağı

5137 metre yükseklikteki Atatürk ve 3898 metre yükseklikteki İnönü Zirvesi’ni büyüleyici manzarasına sahip, ülkemizin en büyük buzuluna da ev sahipliği yapan Ağrı Dağı zengin vahşi yaşam ve bitki çeşitliliğiyle doğa tutkunlarını her sene ağırlıyor. Rehber eşliğinde doğa yürüyüşleri, kaya tırmanma, kampçılık ve dağcılık gibi etkinliklerin ana merkezi olan Ağrı Dağı sıcak yaz günlerinde bile erimeyen karlı zirveleri, buzul gölleri ve tarihi hazineleriyle mutlaka görülmeli.

2.4 Ahmet- i Hani Türbesi

2.4 Ahmet- i Hani Türbesi

Doğubayazıt ilçesinde yüksek bir tepede klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilen türbe, her yıl dua etmek isteyen binlerce Müslümanı ağırlıyor. Türbenin hemen yanına inşa edilmiş olan müze ise Ağrı’nın binlerce yıllık tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Yöresel giysiler giymiş balmumu heykellerden el yapımı sanat eserine yüzlerce yıllık antikalarla Ahmet-i Hani’nin günlük eşyalarının da bulunduğu müze aynı zamanda Ahmet-i Hani Kültür ve Sanat Turizm Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor.

2.5 Doğubayazıt Kalesi

2.5 Doğubayazıt Kalesi

Doğubayazıt Kalesi, Doğubayazıt merkezine sadece 7 kilometre uzaklıkta bulunan sarp kayalar üzerine yapılmış görkemli yapıt. Urartular döneminde yaptırıldığı tahmin edilen ve M.Ö. 13. yüzyılda tamamlanabilen etkileyici kale antik İpek Yolu üzerine savunma ve gözetleme amacıyla inşa edilmiş. Urartulardan sonra Selçuklular daha sonra Osmanlılar tarafından da çeşitli eklemeler yapılarak Doğubayazıt Kalesi kullanılmaya devam edilmiş. Benzersiz taş işçiliği, güzel mimarisi ve ilginç kubbeleri ile adeta bir sanat eserini andıran kale tarihi kayıtlarda Urartu Kalesi olarak da geçmekte.

2.6 Diyadin Kanyonu

2.6 Diyadin Kanyonu

Murat Nehri'nin büyüleyici manzarasını en güzel göreceğiniz Diyadin Kanyonu, fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsanız Ağrı'da mutlaka keşfetmeniz gereken yerler arasında… Şehir merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta yer alan ve yükseklikleri 50 metreyi bulan sarp kaya uçurumlarla çevrili olan kanyon yılın her mevsimi benzersiz doğa manzarasıyla nefes kesici bir güzellikte.

İlkbahar ve yaz aylarında çiçekli ovaları izleyebileceğiniz ve doğal seyir teraslarından Murat Nehri’nin panoramik fotoğraflarını çekebileceğiniz Diyadin Kanyonu yakınında bulunan mesire alanlarıyla piknik yapmak için tercih ediliyor.

2.7 Buz Mağarası

2.7 Buz Mağarası

Ağrı’nın bir diğer doğa harikalarından biri olan Buz Mağarası, Küçükağrı Dağı'nın güney eteğinde, ünlü meteor çukuruna oldukça yakın. Etkileyici bir lav tünel sistemine sahip olan mağara doğa anıtı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 100 metre uzunluğu ve 50 metre genişliğe sahip salonlarında binlerce yılda oluşmuş buz sarkıtları ve dikitleri arasında dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz benzersiz bir manzaraya sahip.

Ayrıca;

·       Diyadin Kaplıcaları

·       Meteor Çukuru

·       Ağrı Dağı Milli Parkı

·       Küpkıran Kayak Kerkezi

·       Eski Bayazıt Cami

·       Anzavur Tepe

·       Taşlıçay Üç Kilise

·       Meya (günbuldu) Mağarası

·       Doğu Beyazıt Kent Evi

·       Toklucak Kalesi

·       İbrahim Paşa Kümbeti

·       Keşişin Bahçesi

·       Karagöz Kilisesi

·       Atabindi Kaya Mezarları

·       Diyadin Kalesi

·       Kudret Köprüsü

·       Giriktepe Höyüğü

·       Bubi Dağı Kayak Merkezi

·       Altınçay Deresi

·       Toprakkale Cami

·       Avnik Kalesi

·       Hamur Mağarası ve Deresi

·       Karlıca Kalesi görülmesi gereken diğer yerlerden.

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3. Ağrı’da nerede kalınır?

3.1 Alp Otel

3.1 Alp Otel

Ağrı’da temiz odaları, lezzetli yemekleri ve ilgili personeli ile Alp Otel ziyaretinizi daha da güzelleştirecek.

Adres: Yavuz, Kağızman Cd. NO:13, 04100 Merkez/Ağrı

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Odalar temiz ve sıcak, kahvaltısı güzel, kapalı otopark mevcut, internet yeni sistem yapılmış gayet iyi. Personel Güler yüzlü ve samimi. Güvenilir bir otel. Teşekkürler her şey için...”

3.2 Otel Metecan

3.2 Otel Metecan

Konumu, temizliği ve personelin yarım severliği Ağrı gezinizde Otel Metecan’ı tercih etme sebebiniz olabilir.

Adres: Yavuz, Nevzat Güngör Cd. No:46, 04100 Ağrı Merkez/Ağrı

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Konumu ve yeri harika odalar ferah ve güzel temiz ve titiz ilgi alaka çok güzel gerçekten kalınacak bir hotel diğer hotellere göre çok iyi ve temiz.”

4. Ağrı’nın ünlü yemekleri

·      Gösteberg Et

.      Abdigor Köftesi

·      Haşıl

·      Hengel

·      Erişte

·      Kuymak

·      Pişi Erdek

·      Hasude

·      Ayranaşı

·      Ciriş Ketesi

·      Halise tadılması gereken ünlü Ağrı lezzetleri.

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5. Ağrı’da nerede yemek yenir?

5.1 Durak Lokantası

5.1 Durak Lokantası

Ağrı’da eşsiz lezzetli et yemek istiyorsanız Durak Lokantası’na gitmeyi sakın unutmayın.

Adres: Fırat, 04100 Ağrı Merkez/Ağrı

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Bayıldımmm çok güzel. Lahmacun, pide, döner denemenizi tavsiye ederim. Garsonlar çok nazik...”

5.2 Revan

5.2 Revan

Kahvaltısıyla ayrı yemekleriyle ayrı beğenilen Revan’ı Ağrı gezinizde unutulmaz damak tadıyla hatırlayacaksınız.

Adres: Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. İdeal market yanı, 04100 Merkez/Ağrı

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel, huzurlu ve temiz bir yer. Ağrı’da gittiğim yerlerden en güzeli diyebilirim. Kahvaltısını denedik çok güzeldi🫰🏻Yemeklerinin de çok güzel olduğunu söylediler belki siz denersiniz🤍.”

5.3 Tantunici Necip

5.3 Tantunici Necip

Etin her yemeğini yapan ve lezzetiyle nam salmış Tantunici Necip için Ağrı’ya gelenler var…

Adres: Fırat, 1002. Sk., 04200 Ağrı Merkez/Ağrı

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Etin, kebabın, pidenin Doğu Anadolu bölgesinde yenecek tek yer. Antalya’dan pidesini yemeye geldim dersem inanın. Necip usta; mahareti ve efendiliğinden taviz vermeden işini adam gibi yapan ender işletmecilerden birisi…”

6. Ağrı festivalleri

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· Balık Gölü Festivali

· Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

· Ağrı Geven Balı Festivali

· Doğubayazıt Festivali

· Ağrı Dağı Müzik Festivali

· Ağrı Kar ve Buz Festivali

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