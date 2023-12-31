Türkiye’nin Zirvesi: Tarihi ve Doğal Güzelliği İle Ağrı Gezi Rehberi

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen kavimler Ağrıyı bir geçiş noktası olarak kullanmışlardır dolayısıyla birçok medeniyet buradan geçmiştir. Bu sebeple burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Büyük İskender'in Pers Kralının III.Darius'u (M.Ö.331) yenerek Anadolu'yu ele geçirdiği zamana kadar yaklaşık iki yüzyıl Ağrı’da yaşamışlar. Büyük İskender'in öldüğü zaman Ermeniler bölgeyi ele geçirmişler.

Doğu Anadolu'ya gelip yerleşen ilk Türk topluluğu ise M.Ö.680 yılında bölgeye gelen Sakalardır. Murat Nehri ve Doğubeyazıt çevrelerine kısa sürede yaşamışlar daha sonra Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, Ağrı ve çevresine egemen olmuştur. Bölge, Hz.Osman zamanında İslam orduları tarafından fethedilmiş. 872 yılına kadar Abbasilerin kontrolü altında kalan Ağrı daha sonra Bizans İmparatorluğuna geçmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası bölgeye Türk boyları yerleşmeye başladı.

1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu toprakları içinde yer almış, Karakoyunlu yıkılınca Ağrı Akkoyunlular'ın egemenliğine geçmiştir. Ağrı daha sonra Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler döneminde Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kazım Karabekir Paşa ise daha sonra Karakilise ismi değiştirip Karaköse diye adlandırılmıştır. Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin Ağrı ve çevresinin olduğu tahmin edildiği için Ağrı'ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir. Ağrı 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1927 yılında il olmuştur. 5165m. yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'ndan dolayı Ağrı adını almıştır.