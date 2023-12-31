Türkiye’nin Zirvesi: Tarihi ve Doğal Güzelliği İle Ağrı Gezi Rehberi
Türkiye’nin Zirvesi: Tarihi ve Doğal Güzelliği İle Ağrı Gezi Rehberi
Doğu Anadolu’nun incisi Ağrı ile karşınızdayım sevgili okur. Kışı ayrı yazı ayrı güzel, Türkiye’nin en yüksek dağının bulunduğu, ilçeleri, tarihi ve anlatmayla bitmeyecek güzellikleri barındıran Ağrı’nın tarihi, yemekleri ve güzelliklerini siz de merak ediyorsanız hadi benimle keşfe var mısınız? 🏔️
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1. Ağrı hakkında…
2. Ağrı’da görülmesi gereken yerler
2.1 İshak Paşa Sarayı
2.2 Nuh’un Gemisi
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2.3 Ağrı Dağı
2.4 Ahmet- i Hani Türbesi
2.5 Doğubayazıt Kalesi
2.6 Diyadin Kanyonu
2.7 Buz Mağarası
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3. Ağrı’da nerede kalınır?
3.1 Alp Otel
3.2 Otel Metecan
4. Ağrı’nın ünlü yemekleri
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5. Ağrı’da nerede yemek yenir?
5.1 Durak Lokantası
5.2 Revan
5.3 Tantunici Necip
6. Ağrı festivalleri
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