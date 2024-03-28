Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın 'Gençlik Buluşmalarında' AK Parti Rüzgarı!
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın 'Gençlik Buluşmalarında' AK Parti Rüzgarı!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 'gençlik buluşmaları' adı altında AK Partili belediye başkan adaylarıyla yan yana pozlar vermesi tepkilerin odağında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gerçekleştirdiği uzay programı sonrası Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı'nın 'gençlik buluşmaları' programı tartışmaların odağında.
Türkiye'nin pek çok kentinde düzenlenen programlara AK Partili bakanların ve belediye başkan adaylarının eşlik etmesi ise tartışma yarattı.
Sözcü'de yer alan bilgiye göre, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile birlikte Ege Üniversitesi’nde sahneye çıkan Gezeravcı dün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.
Gezeravcı, İstanbul'da katıldığı bir programda ise AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'la aynı karede görüntülendi. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.
CHP İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Gezeravcı’nın AKP propagandasına katılmasını eleştirdi ve “Bakanları ve kamu kaynaklarını yerel seçimler için seferber etmek AKP’ye yetmedi. Hepimizin vergileriyle uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezeravcı da AKP’nin propaganda konvoyuna dahil oldu. İktidar astronotumuza AKP propagandası yaptırıyor. Ancak bu çabaları sonuç vermeyecek, 31 Mart’ta yenilecekler’’ dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gezeravcı'nın seçim programlarına dahil edilmesine tepki gösteren bir diğer isim de İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Özlale oldu. Özlale, 'Alper Gezeravcı’yı kampanyanıza malzeme yapacaksanız, onu uzaya göndermek adına milletin vergilerinden kesilen 55 milyon doları da kampanya bütçenizden karşılamanız doğru olur' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda