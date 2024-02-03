Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünyaya Dönüş Yolculuğu Ertelendi!
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünyaya Dönüş Yolculuğu Ertelendi!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi. Yeni dönüş tarihi ise belli oldu.
İşte, detaylar...
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu ertelendi.
Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülü dönüş için Florida kıyısındaki hava koşullarının uygun olmasını bekleyecek!
İşte SpaceX tarafından yapılan o açıklama 👇
Gelin bir de SpaceX tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamanın Türkçe çeviresine göz atalım.
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30 martta sokarlar ülkeye..
Dünya bile dönme diyor, anlamadın mı. bu nasıl uzaya çıktı 😀