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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünyaya Dönüş Yolculuğu Ertelendi!

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünyaya Dönüş Yolculuğu Ertelendi!

Alper Gezeravcı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.02.2024 - 08:54 Son Güncelleme: 03.02.2024 - 09:00

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi. Yeni dönüş tarihi ise belli oldu. 

İşte, detaylar...

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu ertelendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu ertelendi.

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün ISS'ten ayrılışı 3 Şubat Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te başlayacaktı. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışını ertelediğini duyurdu.

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülü dönüş için Florida kıyısındaki hava koşullarının uygun olmasını bekleyecek!

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülü dönüş için Florida kıyısındaki hava koşullarının uygun olmasını bekleyecek!

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılacağı en erken tarih 5 Şubat olacak.

İşte SpaceX tarafından yapılan o açıklama 👇

İşte SpaceX tarafından yapılan o açıklama 👇
twitter.com

Gelin bir de SpaceX tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamanın Türkçe çeviresine göz atalım.

Gelin bir de SpaceX tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamanın Türkçe çeviresine göz atalım.

'Florida kıyılarındaki olumsuz kurtarma koşulları nedeniyle, Dragon ve Ax-3 mürettebatının

@space_station dan ayrılmasını artık en erken 5 Şubat Pazartesi olarak hedefliyoruz. Ekipler bir sonraki çıkarma fırsatı öncesinde hava durumunu izlemeye devam edecek.'

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Kılıç

30 martta sokarlar ülkeye..

Ponche

Dünya bile dönme diyor, anlamadın mı. bu nasıl uzaya çıktı 😀