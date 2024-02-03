Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünyaya Dönüş Yolculuğu Ertelendi!

'Florida kıyılarındaki olumsuz kurtarma koşulları nedeniyle, Dragon ve Ax-3 mürettebatının

@space_station dan ayrılmasını artık en erken 5 Şubat Pazartesi olarak hedefliyoruz. Ekipler bir sonraki çıkarma fırsatı öncesinde hava durumunu izlemeye devam edecek.'