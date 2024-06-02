Türkiye’nin 23 Yıldır Mavi Bayrağıyla Turizm Yüzü: Kumburnu Plajı

Plajın işletme müdürü Burak Ardahan plajın 23. Kez mavi bayrağa sahip olmasıyla ilgili Anadolu Ajansına verdiği röportajda 2024 mavi bayrak ödüllerinin bir süre önce açıklandığını, Kumburnu Plajı'nın 23. kez bu ödüle layık görüldüğünü ifade ederek; “Kumburnu, Türkiye'nin tanıtım yüzü ve mavi bayraklı. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı mavi bayrak alan ilk plajlardan. Yaklaşık çeyrek asırdır plajda mavi bayrak dalgalanıyor. Plajların mavi bayrak alabilmesi için 22 kriter var. Bunları dört ana başlıkta toplayacak olursak ilk olarak deniz suyunun kalitesi, yüzülebilirlik durumu, ikincisi çevre eğitim faaliyetleri, üçüncüsü tesisin düzeni ve güvenlik önlemleri, dördüncüsü de çevre yönetimi. Kumburnu Plajı da tüm bu kriterlere uyarak yaklaşık çeyrek asırdır her yıl mavi bayrağı dalgalandırmaya devam etti.' diye konuştu.

Ardahan ayrıca mavi bayrağın her yıl yenilendiğini ve 5-11 Haziran'da kutlanacak Çevre Haftası'nda Kumburnu’nun zaferi olan mavi bayrağı göndere çekileceğini söyledi.