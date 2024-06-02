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Türkiye’nin 23 Yıldır Mavi Bayrağıyla Turizm Yüzü: Kumburnu Plajı

Türkiye’nin 23 Yıldır Mavi Bayrağıyla Turizm Yüzü: Kumburnu Plajı

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 14:11

Temiz ve masmavi denizi, temizliği ve manzarasıyla gidenin her sene gitmek için can attığı Kumburnu Plajı 23. Kez mavi bayrağı göndere çekmeye hazırlanıyor. Fethiye’de bulunan bu güzelim plajımızı gelin daha yakından tanıyalım!

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiy...

Kumburnu Plajı hakkında

Kumburnu Plajı hakkında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan, ister karadan ister havadan manzarasıyla Türkiye’yi tanıtan en iyi plajlardan biri olan Kumburnu Plajı 23 yıldır mavi bayrağıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekiyor. Fethiye’nin turistik mahallesi Ölüdeniz'de bulunan plaj Türkiye'deki ilk mavi bayrak alan plajlar arasında bulunmakta. Plaj, özellikle bölgede Babadağ’da yamaç paraşütü yapanlara denizin ödüle layık mavi tonuyla ve doğasıyla gökyüzünden seyri doyumsuz manzaralar sunmakta.

Çevre Haftasında bir kez daha bayrak göndere çekilecek

Çevre Haftasında bir kez daha bayrak göndere çekilecek

Plajın işletme müdürü Burak Ardahan plajın 23. Kez mavi bayrağa sahip olmasıyla ilgili Anadolu Ajansına verdiği röportajda 2024 mavi bayrak ödüllerinin bir süre önce açıklandığını, Kumburnu Plajı'nın 23. kez bu ödüle layık görüldüğünü ifade ederek; “Kumburnu, Türkiye'nin tanıtım yüzü ve mavi bayraklı. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı mavi bayrak alan ilk plajlardan. Yaklaşık çeyrek asırdır plajda mavi bayrak dalgalanıyor. Plajların mavi bayrak alabilmesi için 22 kriter var. Bunları dört ana başlıkta toplayacak olursak ilk olarak deniz suyunun kalitesi, yüzülebilirlik durumu, ikincisi çevre eğitim faaliyetleri, üçüncüsü tesisin düzeni ve güvenlik önlemleri, dördüncüsü de çevre yönetimi. Kumburnu Plajı da tüm bu kriterlere uyarak yaklaşık çeyrek asırdır her yıl mavi bayrağı dalgalandırmaya devam etti.' diye konuştu.

Ardahan ayrıca mavi bayrağın her yıl yenilendiğini ve 5-11 Haziran'da kutlanacak Çevre Haftası'nda Kumburnu’nun zaferi olan mavi bayrağı göndere çekileceğini söyledi.

Ziyaretçilere küçük ama etkili bir uyarı

Ziyaretçilere küçük ama etkili bir uyarı

Ardahan; “Gelen konuklarımıza da tesisin çeşitli noktalarında bulunan mavi bayrak panosu ve uyarı levhalarıyla çevreye duyarlı olmalarını ve yapmaları gerekenleri hatırlatıyoruz. Ziyaretçilerimizden de çevre duyarlılığına sahip olmalarını ve atıklarını çöp kutularına bırakmalarını istiyoruz. Sürdürülebilir turizmi desteklemek adına ve gelecek nesle temiz, sağlıklı, bırakıp uzun yıllar kullanılmasını sağlamak amacıyla plajımızı temiz tutmak zorundayız' ifadelerini kullanarak bir kez daha ziyaretçileri uyardı.

Kumburnu Plajına nasıl gidilir?

Kumburnu Plajına nasıl gidilir?

Sürdürülebilir turizmin ön planda tutulduğu için güzelliğini koruyan Kumburnu Plajı Fethiye merkeze yaklaşık 16 km uzaklıkta ve Dalaman Havalimanı’na yakın konumda. Fethiye merkezden Ölüdeniz’e ulaşım oldukça kolay ve yaz aylarında Ölüdeniz’e Fethiye merkezden sürekli dolmuş kalkmakta.

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