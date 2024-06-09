Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Oyuncusu Altın Madalya Sahibi Reyhan Yılmaz

Engelleri aşan kadın sporcular, kararlılıkları ve azimleriyle spor dünyasında büyük başarılar elde etmiş ve birçok insana ilham vermiştir. Fiziksel engeller, hastalıklar veya sosyal ve ekonomik zorluklar gibi çeşitli engellerle karşılaşmalarına rağmen, bu sporcular, spora olan tutkuları ve çalışkanlıkları sayesinde imkânsız görünen hedeflere ulaşmışlardır.

Reyhan Yılmaz da görme engeline rağmen Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı ile uluslararası arenada büyük başarılara ulaşırken elde ettiği başarılar ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan ile bir araya gelerek siz Onedio okuyucuları için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik….