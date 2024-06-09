Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Oyuncusu Altın Madalya Sahibi Reyhan Yılmaz

Spora istemeye istemeye başlasam da 'başarı elde ettikçe ailem ve hocalarım benimle gurur duymaya başladı. Ailem her zaman destekçim oldu. En büyük destekçim onlardı. Başaracağıma hep inandılar. En sonunda başardım. Bu sporu şu an çok aşırı seviyorum'
Paralimpik oyunlar benim için bir hayaldi.
Eskiden paralimpik oyunlar benim için sadece bir hayaldi. İlk katıldığım paralimpik Oyunlar Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarıydı. Seromonide Altın madalyayı alana kadar her şey hayal gibiydi.
Unutamadığım iki tane hikayem var. Birincisi uzun yıllar köşe oyuncusu olarak oynayıp paralimpik oyunlarda ilk defa orta oyuncu olarak görev alıp Japonyaya karşı olan maçımızı kazanmış olmaktı.
İkincisi ise Japonya gibi asya gibi ülkerinin yemek kültürleri bizimkilerden çok farklı. Ama
olimpiyat köyüne fıstıklı baklava getirilmesiyle herkesin yüzü gülmüştü.
Popüler branşların gölgesinde kalıyoruz.
Dünya çapında Türk Milli Takımı olarak bu kadar başarılı bir noktada olmamıza rağmen Futbol Basketbol Voleybol gibi branşların gölgesinde kaldığımıza inanıyorum. Ama branşımız her geçen gün daha da ilgi görecek ve dünyada goalball branşında söz sahibi bir ülke olacağımıza inanıyorum.
Çocukların yeteneklerini keşfetmemiz gerekiyor.
Yetenekli olan bir alt yapı sporcusunun üst kademelere başarıyla geçişinde antrenör çok önemli bir unsurdur. Bilinçli antrenör sayısının çok daha fazla artması ve sporcularını doğru yönlendirmeleri gerekiyor. En büyük tavsiyem ise ailenin yetkililerin ve sporcuların aynı pencereden bakmasıdır. Engeli oluşturan aslen insanın kendi zihnidir. Aşılamayacak engel yoktur.
Kendilerini ne kadar erken fark ederlerse hayata o kadar güzel devam ederler
Her çocuğun kendine özgü bir yeteneği vardır. Onları bir an önce keşfetmelerini tavsiye
ediyorum. Yetenekleri ile beraber çalışmları gerektiğini unutmasınlar. Yetenek ve çalışmak aynı
anda bulunması gerekir. Bazen yollarına engeller çıkabilir. Onları aşabileceklerini unutmasınlar.İstiklal Marşımızı bütün dünyaya okutmak istiyorum.
Her katıldığım turnuvada İstiklal Marşımızı bütün dünyaya okumak ve dinletmek istiyorum. Tokyo 2020 Paralimpik oyunları içi tokyo da bir ay kaldık ve çok heyecanlıydık. Takımıma ve kendime güvendim. Sakin bir şekilde maçlarımızı kazandık ve şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra ülkemizi temsil etttiğim içim çok gururluyum. İstiklal marşımızı okutmak benim hayalimdi ve bunu başarabildiğim için çok mutluyum…
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