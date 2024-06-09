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Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Oyuncusu Altın Madalya Sahibi Reyhan Yılmaz

etiket Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Oyuncusu Altın Madalya Sahibi Reyhan Yılmaz

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 22:12

Engelleri aşan kadın sporcular, kararlılıkları ve azimleriyle spor dünyasında büyük başarılar elde etmiş ve birçok insana ilham vermiştir. Fiziksel engeller, hastalıklar veya sosyal ve ekonomik zorluklar gibi çeşitli engellerle karşılaşmalarına rağmen, bu sporcular, spora olan tutkuları ve çalışkanlıkları sayesinde imkânsız görünen hedeflere ulaşmışlardır.

Reyhan Yılmaz da görme engeline rağmen Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı ile uluslararası arenada büyük başarılara ulaşırken elde ettiği başarılar ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan ile bir araya gelerek siz Onedio okuyucuları için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik….

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Beni, beden eğitimi öğretmenim keşfetti

Beni, beden eğitimi öğretmenim keşfetti

Orta okuldaki beden eğitimi öğretmenim sayesinde bu spora başladım. Milli takımı temsil

etmeye başladığımda 16 yaşındaydım ve  Goalball branşına  ilk önce köşe oyuncusu olarak başladım.

2021 yılında takımın orta oyuncusu olarak görev almaya başlamış olmam beni milli takımda çok

farklı bir role sürükledi. Ve bu durum kariyerimde büyük bir dönüm noktası oldu. Ve orta oyuncu

denilince akla gelen isimlerden biri oldum.

Spora başladıktan sonra kendime bakış açım değişti.

Spora başlayana kadar engelin aslında kendimde olduğunu fark ettim. Her şeyden

uzaklaşmaya çalışırken sporla tanıştım ve kendime bakış açım değişti ve kendimi daha

özgür ifade ettim ve her şeyi başarabileceğimi hissettim. Bu başarıyla beraber çalışmanın ne kadar önemli bir gereklilik olduğunu bir kez daha öğrendim.  Bu sebeple hep çalıştım, çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim.

Ailem her zaman destekçim oldu

Ailem her zaman destekçim oldu

Spora istemeye istemeye başlasam da 'başarı elde ettikçe ailem ve hocalarım benimle gurur duymaya başladı. Ailem her zaman destekçim oldu. En büyük destekçim onlardı. Başaracağıma hep inandılar. En sonunda başardım. Bu sporu şu an çok aşırı seviyorum'

 

Paralimpik oyunlar benim için bir hayaldi.

 

Eskiden paralimpik oyunlar benim için sadece bir hayaldi. İlk katıldığım paralimpik Oyunlar Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarıydı. Seromonide Altın madalyayı alana kadar her şey hayal gibiydi.

Unutamadığım iki tane hikayem var. Birincisi uzun yıllar köşe oyuncusu olarak oynayıp paralimpik oyunlarda ilk defa orta oyuncu olarak görev alıp Japonyaya karşı olan maçımızı kazanmış olmaktı.

İkincisi ise Japonya gibi asya gibi ülkerinin yemek kültürleri bizimkilerden çok farklı. Ama

olimpiyat köyüne fıstıklı baklava getirilmesiyle herkesin yüzü gülmüştü.

Popüler branşların gölgesinde kalıyoruz.

Dünya çapında Türk Milli Takımı olarak bu kadar başarılı bir noktada olmamıza rağmen Futbol Basketbol Voleybol gibi branşların gölgesinde kaldığımıza inanıyorum. Ama branşımız her geçen gün daha da ilgi görecek ve dünyada goalball branşında söz sahibi bir ülke olacağımıza inanıyorum.

Çocukların yeteneklerini keşfetmemiz gerekiyor.

Yetenekli olan bir alt yapı sporcusunun üst kademelere başarıyla geçişinde antrenör çok önemli bir unsurdur. Bilinçli antrenör sayısının çok daha fazla artması ve sporcularını doğru yönlendirmeleri gerekiyor. En büyük tavsiyem ise ailenin yetkililerin ve sporcuların aynı pencereden bakmasıdır. Engeli oluşturan aslen insanın kendi zihnidir. Aşılamayacak engel yoktur.

Kendilerini ne kadar erken fark ederlerse hayata o kadar güzel devam ederler

Her çocuğun kendine özgü bir yeteneği vardır. Onları bir an önce keşfetmelerini tavsiye

ediyorum. Yetenekleri ile beraber çalışmları gerektiğini unutmasınlar. Yetenek ve çalışmak aynı

anda bulunması gerekir. Bazen yollarına engeller çıkabilir. Onları aşabileceklerini unutmasınlar.İstiklal Marşımızı bütün dünyaya okutmak istiyorum.

Her katıldığım turnuvada İstiklal Marşımızı bütün dünyaya okumak ve dinletmek istiyorum. Tokyo 2020 Paralimpik oyunları içi tokyo da bir ay kaldık ve çok heyecanlıydık.  Takımıma ve kendime güvendim. Sakin bir şekilde maçlarımızı kazandık ve şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra ülkemizi temsil etttiğim içim çok gururluyum.  İstiklal marşımızı okutmak benim hayalimdi ve bunu başarabildiğim için çok mutluyum…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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