Türkiye'de En Yakışıklı Erkeklerin Yaşadığı İli Seçiyoruz!

Kara kaşından, kara gözünden... Nereden geliyor bu yakışıklılık? Evet itiraf edelim ki ülkemiz yakışıklı erkek konusunda adeta bir cennet. Peki bu yakışıklılar en çok nerede bulunur? Türkiye'de en yakışıklı erkeklerin yaşadığı ili seçiyoruz!

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