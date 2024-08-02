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Türkiye'de En Yakışıklı Erkeklerin Yaşadığı İli Seçiyoruz!

Türkiye'de En Yakışıklı Erkeklerin Yaşadığı İli Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.08.2024 - 16:01

Kara kaşından, kara gözünden... Nereden geliyor bu yakışıklılık? Evet itiraf edelim ki ülkemiz yakışıklı erkek konusunda adeta bir cennet. Peki bu yakışıklılar en çok nerede bulunur? Türkiye'de en yakışıklı erkeklerin yaşadığı ili seçiyoruz!

Buyurun ankete;👇

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1. Akdeniz Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

2. Doğu Anadolu Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

3. Ege Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

4. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

5. İç Anadolu Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

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6. Karadeniz Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

7. Marmara Bölgesinin en güzel kadınları hangi ile ait?

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