'Turkish Hairlines' Bir Kez Daha Yabancı Goygoyseverlerin Dilinde: Yeni Hedef Teknik Direktör Erik Ten Hag

Ülkemize gelen yabancı turistlerin saç ektirmesi, sağlık turizmi için güzel bir gelişme olsa da yabancılar için iyi bir mizah malzemesi haline geldi. Hatta bu durumu ''Turkish Hairlines'' diyerek zaman zaman diline dolayan pek çok kullanıcı oldu.

Sosyal medyada mizahını konuşturan goygoyseverlerin hedefinde ise bu defa Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag vardı.