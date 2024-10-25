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'Turkish Hairlines' Bir Kez Daha Yabancı Goygoyseverlerin Dilinde: Yeni Hedef Teknik Direktör Erik Ten Hag

'Turkish Hairlines' Bir Kez Daha Yabancı Goygoyseverlerin Dilinde: Yeni Hedef Teknik Direktör Erik Ten Hag

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.10.2024 - 13:35

Ülkemize gelen yabancı turistlerin saç ektirmesi, sağlık turizmi için güzel bir gelişme olsa da yabancılar için iyi bir mizah malzemesi haline geldi. Hatta bu durumu ''Turkish Hairlines'' diyerek zaman zaman diline dolayan pek çok kullanıcı oldu. 

Sosyal medyada mizahını konuşturan goygoyseverlerin hedefinde ise bu defa Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag vardı.

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Bildiğiniz gibi dün akşam Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya geldi. Maçın ardından sosyal medyada bazı anlar çok konuşulurken, yapılan bazı paylaşımlar mizahseverlerin diline düştü. Erik Ten Hag için yapılan troll paylaşım da bunlardan biriydi.

Bildiğiniz gibi dün akşam Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya geldi. Maçın ardından sosyal medyada bazı anlar çok konuşulurken, yapılan bazı paylaşımlar mizahseverlerin diline düştü. Erik Ten Hag için yapılan troll paylaşım da bunlardan biriydi.

Her şey @TrollFootball hesabının yaptığı ''Türkiye'den dönen Erik Ten Hag'' paylaşımıyla başladı👇

Her şey @TrollFootball hesabının yaptığı ''Türkiye'den dönen Erik Ten Hag'' paylaşımıyla başladı👇
twitter.com

Bu paylaşıma mizahla karışık birbirinden ilginç yanıtlar geldi👇

Bu paylaşıma mizahla karışık birbirinden ilginç yanıtlar geldi👇
twitter.com

''2011'de öldü / 2011'de teknik direktörlüğe başladı''

''Türk insanı ona saç verdi, galibiyet değil!''

''Türk insanı ona saç verdi, galibiyet değil!''
twitter.com

''Ne dönüşüm ama! 👀😂''

''Ne dönüşüm ama! 👀😂''
twitter.com
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''Gerçek Ten Hag bu 😂''

''Gerçek Ten Hag bu 😂''
twitter.com

''Paralel evrende Erect Ten Shag''

''Paralel evrende Erect Ten Shag''
twitter.com

''Ten Hag çok komik 😂''

''Ten Hag çok komik 😂''
twitter.com

''Fena görünüyor... Bence teknik direktörlüğü bırakıp aktörlük yapmalı.''

''Fena görünüyor... Bence teknik direktörlüğü bırakıp aktörlük yapmalı.''
twitter.com

''Komik görünüyor''

''Komik görünüyor''
twitter.com

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