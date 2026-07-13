Türk Tenisinde Tarihi Gün: Zeynep Sönmez Dünya Sıralamasında İlk 50'ye Giren İlk İsim Oldu!
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Türk sporu adına kordlardan tarihi bir müjde geldi. Başarılı milli raketimiz Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellediği dünya klasmanında ilk 50 isim arasına adını yazdırarak Türkiye tenis tarihinde ulaşılamayan bir ilki başardı.
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan en güncel dünya sıralaması listesi, Türkiye için büyük bir gurur tablosuna dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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