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Türk Tenisinde Tarihi Gün: Zeynep Sönmez Dünya Sıralamasında İlk 50'ye Giren İlk İsim Oldu!

Türk Tenisinde Tarihi Gün: Zeynep Sönmez Dünya Sıralamasında İlk 50'ye Giren İlk İsim Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 13:31
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Türk sporu adına kordlardan tarihi bir müjde geldi. Başarılı milli raketimiz Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellediği dünya klasmanında ilk 50 isim arasına adını yazdırarak Türkiye tenis tarihinde ulaşılamayan bir ilki başardı.

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Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan en güncel dünya sıralaması listesi, Türkiye için büyük bir gurur tablosuna dönüştü.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan en güncel dünya sıralaması listesi, Türkiye için büyük bir gurur tablosuna dönüştü.

Sahalardaki başarılı temsilcimiz Zeynep Sönmez, mevcut konumundan üç basamak daha yukarı tırmanarak dünya genelinde 48'inci sıraya yerleşmeyi başardı. 

Elde edilen bu önemli dereceyle birlikte Zeynep, dünyanın en iyi 50 tenisçisi arasına girmeyi başaran ilk Türk raket olarak adını tenis tarihimize yazdırdı. Bugüne kadar klasmanda ulaşılan en yüksek Türk derecesini halihazırda elinde tutan yetenekli sporcu, yapılan bu son güncellemeyle beraber kendi çıtasını bir kez daha ulaşılması güç bir noktaya taşımış oldu. 

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan genç yıldız, gösterdiği bu istikrarlı yükselişle hem kişisel rekorunu tazeledi hem de ülkemizi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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