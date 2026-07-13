Türk Tenisinde Tarihi Gün: Zeynep Sönmez Dünya Sıralamasında İlk 50'ye Giren İlk İsim Oldu!

Sahalardaki başarılı temsilcimiz Zeynep Sönmez, mevcut konumundan üç basamak daha yukarı tırmanarak dünya genelinde 48'inci sıraya yerleşmeyi başardı.

Elde edilen bu önemli dereceyle birlikte Zeynep, dünyanın en iyi 50 tenisçisi arasına girmeyi başaran ilk Türk raket olarak adını tenis tarihimize yazdırdı. Bugüne kadar klasmanda ulaşılan en yüksek Türk derecesini halihazırda elinde tutan yetenekli sporcu, yapılan bu son güncellemeyle beraber kendi çıtasını bir kez daha ulaşılması güç bir noktaya taşımış oldu.

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan genç yıldız, gösterdiği bu istikrarlı yükselişle hem kişisel rekorunu tazeledi hem de ülkemizi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.