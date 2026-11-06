Türk Telekom'un Oyun Kurucusu Doğuş Özdemiroğlu EuroCup'ta 19 Yıllık Bekleyişi Bitirdi
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Türk Telekom, EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi. 30 yaşındaki oyun kurucu Doğuş Özdemiroğlu maçı 13 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt ile tamamladı. Bu performans, EuroCup'ta 19 yıldır bir Türk oyuncunun ulaşamadığı bir sonucu getirdi.
Frankfurt'a 20 sayı fark attılar.
13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt.
Türk basketbolunda üçüncü isim.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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