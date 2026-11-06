Türk Telekom'un Oyun Kurucusu Doğuş Özdemiroğlu EuroCup'ta 19 Yıllık Bekleyişi Bitirdi

Daha önce haftanın MVP'si seçilen iki Türk oyuncu vardı. Hüseyin Beşok 2005-2006 sezonunda Le Mans formasıyla 4. haftada, Kaya Peker 2007-2008 sezonunda Beşiktaş formasıyla 9. haftada bu ödülü almıştı. Özdemiroğlu, EuroCup adıyla düzenlenen dönemde bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu oldu.