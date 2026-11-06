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Türk Telekom'un Oyun Kurucusu Doğuş Özdemiroğlu EuroCup'ta 19 Yıllık Bekleyişi Bitirdi

Türk Telekom'un Oyun Kurucusu Doğuş Özdemiroğlu EuroCup'ta 19 Yıllık Bekleyişi Bitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 22:43
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Türk Telekom, EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi. 30 yaşındaki oyun kurucu Doğuş Özdemiroğlu maçı 13 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt ile tamamladı. Bu performans, EuroCup'ta 19 yıldır bir Türk oyuncunun ulaşamadığı bir sonucu getirdi.

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Frankfurt'a 20 sayı fark attılar.

Frankfurt'a 20 sayı fark attılar.

Türk Telekom, EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi. İki takım arasındaki fark 20 sayıya çıktı. Haftanın en değerli oyuncusu da bu maçtan çıktı.

13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt.

13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt.

30 yaşındaki oyun kurucu Doğuş Özdemiroğlu Frankfurt karşısında 13 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt kaydetti. Bu rakamlar 28 verimlilik puanına ulaştı. Özdemiroğlu, performansıyla EuroCup'ın 6. haftasında MVP seçildi.

Türk basketbolunda üçüncü isim.

Türk basketbolunda üçüncü isim.

Daha önce haftanın MVP'si seçilen iki Türk oyuncu vardı. Hüseyin Beşok 2005-2006 sezonunda Le Mans formasıyla 4. haftada, Kaya Peker 2007-2008 sezonunda Beşiktaş formasıyla 9. haftada bu ödülü almıştı. Özdemiroğlu, EuroCup adıyla düzenlenen dönemde bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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