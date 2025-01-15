Türk Adının Tarihi Daha Eskiye Dayanıyormuş! Orhun Yazıtları'ndan da Eski Nomgon-2 Anıt Külliyesi Keşfedildi
Türk Adının Tarihi Daha Eskiye Dayanıyormuş! Orhun Yazıtları'ndan da Eski Nomgon-2 Anıt Külliyesi Keşfedildi
Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri olan Orhun Abideleri, Türk tarihi için son derece önemli. 'Türk' isminin ilk kez bu metinlerde geçtiği düşünülür. Türk Akademesi ise yaptığı son keşifle 'Türk' isminin bundan daha eskiye dayandığını ortaya çıkardı.
Moğolistan’ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğu doğrulandı.
Kaynak: TRT
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Orhun Abideleri, Türk tarihi için son derece önemli yapıtlardır.
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"Türk" isminin geçtiği ilk metinler olarak kabul edilen Orhan Abideleri'nin tarihi 8. yüzyıla dayanır.
TRT Haber'in aktardığına göre, Moğolistan’ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin detayları ortaya çıkartıldı.
Okunan satırlarda "Türk büyük/bogda/Kutlug/asker/ilave etmek/ev/iş/vafet etmek" gibi kelimeler geçtiği aktarıldı. Buna göre 7. yüzyıla tarihlenen bu metinlerde ilk kez "Türk" adının geçtiği de görülüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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