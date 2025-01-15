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Türk Adının Tarihi Daha Eskiye Dayanıyormuş! Orhun Yazıtları'ndan da Eski Nomgon-2 Anıt Külliyesi Keşfedildi

Türk Adının Tarihi Daha Eskiye Dayanıyormuş! Orhun Yazıtları'ndan da Eski Nomgon-2 Anıt Külliyesi Keşfedildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 09:12

Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri olan Orhun Abideleri, Türk tarihi için son derece önemli. 'Türk' isminin ilk kez bu metinlerde geçtiği düşünülür. Türk Akademesi ise yaptığı son keşifle 'Türk' isminin bundan daha eskiye dayandığını ortaya çıkardı. 

Moğolistan’ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğu doğrulandı. 

Kaynak: TRT

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Orhun Abideleri, Türk tarihi için son derece önemli yapıtlardır.

Orhun Abideleri, Türk tarihi için son derece önemli yapıtlardır.

Siyasetname özelliği taşıyan ve öğüt veren bu metinler, toplamda 6 anıttan oluşur. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilenler en önemlileri olarak atfedilir.

"Türk" isminin geçtiği ilk metinler olarak kabul edilen Orhan Abideleri'nin tarihi 8. yüzyıla dayanır.

"Türk" isminin geçtiği ilk metinler olarak kabul edilen Orhan Abideleri'nin tarihi 8. yüzyıla dayanır.

Göktürkler tarafından yazılan Orhun Yazıtları, tüm bu özellikleri nedeniyle Türkler için son derece önemlidir. 

Fakat yapılan yeni bir keşif, Türk tarihinin Orhun Abideleri'nden daha eski olabileceğini ortaya çıkardı.

TRT Haber'in aktardığına göre, Moğolistan’ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin detayları ortaya çıkartıldı.

TRT Haber'in aktardığına göre, Moğolistan’ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin detayları ortaya çıkartıldı.

Moğlistan'da çalışmalar yürüten Türk Akademisi, ilk olarak 2022 yılında Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın külliyesi ile ona ait bu yazıtın üst kısmını keşfetmişti.

Bu yazıtların, Göktürk dönemine ait olduğu ve İkinci Türk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan’ın onuruna inşa edildiği doğrulandı.

Okunan satırlarda "Türk büyük/bogda/Kutlug/asker/ilave etmek/ev/iş/vafet etmek" gibi kelimeler geçtiği aktarıldı. Buna göre 7. yüzyıla tarihlenen bu metinlerde ilk kez "Türk" adının geçtiği de görülüyor.

Okunan satırlarda "Türk büyük/bogda/Kutlug/asker/ilave etmek/ev/iş/vafet etmek" gibi kelimeler geçtiği aktarıldı. Buna göre 7. yüzyıla tarihlenen bu metinlerde ilk kez "Türk" adının geçtiği de görülüyor.

Gökttürk döneminin en eski yazılı eseri olarak değerlendirilen bu eserler hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde;

'Türk Akademisi ve Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan’ın (682-692) onuruna yapıldığı tespitini doğrulamaktan mutluluk duymaktadır.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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