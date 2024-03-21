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Turgut Altınok'un Torpil Açıklaması Yanlış Anlaşılmaya Mahal Verince Oğuzhan Uğur'dan Müdahale Gecikmedi

Turgut Altınok'un Torpil Açıklaması Yanlış Anlaşılmaya Mahal Verince Oğuzhan Uğur'dan Müdahale Gecikmedi

Oğuzhan Uğur Turgut Altınok
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 11:53

Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı üzerinden yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon, Yerel Seçim Özel bölümleriyle devam ediyor. Uğur'un son konuğu Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Mal varlığı açıklamasıyla gündeme gelen Altınok'un torpil sorusuna verdiği cevaba Oğuzhan Uğur müdahale etti.

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YouTube'da BaBaLa TV üzerinden yayınladığı videolarla hepimizin ilgisini çeken ünlü isim Oğuzhan Uğur, seçim dönemlerinin aranılan yüzü oldu.

YouTube'da BaBaLa TV üzerinden yayınladığı videolarla hepimizin ilgisini çeken ünlü isim Oğuzhan Uğur, seçim dönemlerinin aranılan yüzü oldu.

Anılarını anlattığı komedi programından tutun da şarkıcılık kariyerine kadar pek çok özelliğiyle ön plana çıkan Oğuzhan Uğur, toplumsal olaylarda ve seçim dönemlerinde yaptığı paylaşımlarla adını hafızalara kazıdı.

Mevzular Açık Mikrofon seçim dönemlerinin en çok beklenen programlarından bir tanesi.

Mevzular Açık Mikrofon seçim dönemlerinin en çok beklenen programlarından bir tanesi.

Genel seçimde büyük yankı uyandıran Mevzular Açık Mikrofon, şimdi de Yerel Seçim Özel konseptiyle yayınlanıyor. Programa katılanlar, aday olan siyasi isimlere sormak istedikleri soruları yöneltip cevap bekliyor.

Oğuzhan Uğur'un programdaki son konuğu ise Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.

Oğuzhan Uğur'un programdaki son konuğu ise Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.

Geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklayan Turgut Altınok hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı hatırlarsanız. Mal varlığını eksik açıkladığına ilişkin tartışmalar devam ederken, Murat Apırel kendisinin Antalya'da 660 tane dairesinin olduğunu iddia etmişti.

Burada bahsettik:

Konu gündemdeyken Mevzular Açık Mikrofon'da bir seyircinin Altınok'a sorduğu sorunun ardından "Nerede oturuyorsunuz?" cevabını alması, ardından karşılığını "gerçi tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz" şeklinde vermesi dikkat çekmişti.

Konu gündemdeyken Mevzular Açık Mikrofon'da bir seyircinin Altınok'a sorduğu sorunun ardından "Nerede oturuyorsunuz?" cevabını alması, ardından karşılığını "gerçi tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz" şeklinde vermesi dikkat çekmişti.

'Keçiören'in hiçbir yerinde çöp konteynırı yok. Seçilirseniz Keçiören’de olduğu gibi Ankara’da çöp konteynerlerini kaldıracak mısını?' diye soran seyirciye 'Hangi mahallede oturuyorsunuz?' diye karşı bir soru geliyor Altınok'tan. Ardından 'Komşunuzum. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz.' diye devam ediyor seyirci.

Bölümün bir diğer dikkat çeken kesiti ise Turgut Altınok'a yönlendirilen torpil sorusu ve verdiği cevap oldu.

Bölümün bir diğer dikkat çeken kesiti ise Turgut Altınok'a yönlendirilen torpil sorusu ve verdiği cevap oldu.

'Aldığımız personelin birçoğunun torpili yoktur söyleyeyim.'

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Oğuzhan Uğur ise bu açıklamaya müdahale ederek "Birçoğunun demeyin efendim, o zaman torpili olanlar varmış gibi oluyor.” diyor.

Oğuzhan Uğur ise bu açıklamaya müdahale ederek "Birçoğunun demeyin efendim, o zaman torpili olanlar varmış gibi oluyor.” diyor.

Bu anlar salondaki seyircileri kahkahalara boğarken, sosyal medyada da dikkatleri çekiyor.

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Nuray

Utanç denilen kavramın zerresi yok.

gmzebrkts

artik kimsede utanma kalmadı ki

osman bosman

ülkemizde en adil olan uygulama torpildir. mesela bir milletvekilinin torpili hiç bir zaman bakanın torpilini ezemez.

Yunus

bu akp adaylarının eski bakanlarının ve çevresindeki çocuklarının vs. 1 kaçı hariç IQ seviyesi çok yakın mesela en düşükten başlarsak kurum&gt;nebati&gt;bina... Devamını Gör