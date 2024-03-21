Turgut Altınok'un Torpil Açıklaması Yanlış Anlaşılmaya Mahal Verince Oğuzhan Uğur'dan Müdahale Gecikmedi
Turgut Altınok'un Torpil Açıklaması Yanlış Anlaşılmaya Mahal Verince Oğuzhan Uğur'dan Müdahale Gecikmedi
Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı üzerinden yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon, Yerel Seçim Özel bölümleriyle devam ediyor. Uğur'un son konuğu Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Mal varlığı açıklamasıyla gündeme gelen Altınok'un torpil sorusuna verdiği cevaba Oğuzhan Uğur müdahale etti.
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YouTube'da BaBaLa TV üzerinden yayınladığı videolarla hepimizin ilgisini çeken ünlü isim Oğuzhan Uğur, seçim dönemlerinin aranılan yüzü oldu.
Mevzular Açık Mikrofon seçim dönemlerinin en çok beklenen programlarından bir tanesi.
Oğuzhan Uğur'un programdaki son konuğu ise Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.
Konu gündemdeyken Mevzular Açık Mikrofon'da bir seyircinin Altınok'a sorduğu sorunun ardından "Nerede oturuyorsunuz?" cevabını alması, ardından karşılığını "gerçi tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz" şeklinde vermesi dikkat çekmişti.
Bölümün bir diğer dikkat çeken kesiti ise Turgut Altınok'a yönlendirilen torpil sorusu ve verdiği cevap oldu.
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Oğuzhan Uğur ise bu açıklamaya müdahale ederek "Birçoğunun demeyin efendim, o zaman torpili olanlar varmış gibi oluyor.” diyor.
Bu anlar salondaki seyircileri kahkahalara boğarken, sosyal medyada da dikkatleri çekiyor.
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Utanç denilen kavramın zerresi yok.
artik kimsede utanma kalmadı ki
ülkemizde en adil olan uygulama torpildir. mesela bir milletvekilinin torpili hiç bir zaman bakanın torpilini ezemez.
bu akp adaylarının eski bakanlarının ve çevresindeki çocuklarının vs. 1 kaçı hariç IQ seviyesi çok yakın mesela en düşükten başlarsak kurum>nebati>bina... Devamını Gör