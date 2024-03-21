Turgut Altınok'un Torpil Açıklaması Yanlış Anlaşılmaya Mahal Verince Oğuzhan Uğur'dan Müdahale Gecikmedi

'Keçiören'in hiçbir yerinde çöp konteynırı yok. Seçilirseniz Keçiören’de olduğu gibi Ankara’da çöp konteynerlerini kaldıracak mısını?' diye soran seyirciye 'Hangi mahallede oturuyorsunuz?' diye karşı bir soru geliyor Altınok'tan. Ardından 'Komşunuzum. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz.' diye devam ediyor seyirci.