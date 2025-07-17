Tunalı Yemek Yerleri! Ankara Tunalı Hilmi'de Yemek Yenilecek Yerler
Ankara'nın kalbinde yer alan Tunalı Hilmi Caddesi, sadece alışverişin değil, lezzetin de merkezi. Kafelerden meyhanelere, sokak lezzetlerinden şık restoranlara kadar uzanan geniş yelpazesiyle Tunalı, her damak tadına uygun seçenekler sunuyor. Eğer “Tunalı’da ne yenir?” diye düşünüyorsan bu liste tam sana göre. İşte, yerel ve en çok tercih edilen Tunalı yemek yerleri!
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Kebap 49
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Trilye Restoran
Tarabya Balıkçısı
Bekri Tunalı Meyhanesi
Kesginler Restoran
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Mojo And More
Ege Restoran
Kaktüs Smoothies & More
Masabaşı Kebapçısı
Cafe Des Cafes
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Kuytu Meze Balık
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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