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Tunalı Yemek Yerleri! Ankara Tunalı Hilmi'de Yemek Yenilecek Yerler

Tunalı Yemek Yerleri! Ankara Tunalı Hilmi'de Yemek Yenilecek Yerler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 13:12

Ankara'nın kalbinde yer alan Tunalı Hilmi Caddesi, sadece alışverişin değil, lezzetin de merkezi. Kafelerden meyhanelere, sokak lezzetlerinden şık restoranlara kadar uzanan geniş yelpazesiyle Tunalı, her damak tadına uygun seçenekler sunuyor. Eğer “Tunalı’da ne yenir?” diye düşünüyorsan bu liste tam sana göre. İşte, yerel ve en çok tercih edilen Tunalı yemek yerleri!

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Kebap 49

Kebap 49

Efsanevi Ankara lezzetlerinden biri olan Kebap 49, Tunalı Hilmi’de kebap, İskender, döner ve pideleriyle meşhur bir lokanta. Ucuz ve doyurucu porsiyonları, lezzetli et yemekleriyle bilinir. Samimi atmosferi ve güler yüzlü personeliyle ailecek de tercih edilebilir.

Adres: Tunalı Hilmi Cad. Bülten Sk. No:5 Kavaklıdere, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Kebaplar çok lezzetliydi, personel çok nazik ve yardımseverdi'

Trilye Restoran

Trilye Restoran

Tunalı Hilmi’de deniz ürünleri ve balık konusunda Ankara’nın en ünlü mekanlarından biridir. Zarif dekorasyonlu mekân, Ege ve Akdeniz mutfağından taze deniz ürünleri sunar. Şık ortamı ve kaliteli hizmet anlayışıyla deniz mahsulü sevenleri cezbeden Trilye, mezeleri ve balık çeşitleriyle tercih edilir.

Adres: Kazım Özalp, Kuleli Sokağı No: 32, 06680 Çankaya/Ankara.

Müşteri yorumu: “Restoranın başlangıçları harikaydı, balıkları her zaman lezzetli'

Tarabya Balıkçısı

Tarabya Balıkçısı

25 yılı aşkın deneyime sahip Tarabya Balıkçısı, Tunalı Hilmi Çevresi’ndeki ünlü bir balık lokantasıdır. Ferah arka bahçesi ve denizden ilham alan dekoruyla konforlu bir ortam sunar. Gril balık çeşitleri ve taze mezeleriyle ünlü olan Tarabya, kaliteli malzeme ve üstün hizmet anlayışıyla unutulmaz bir yemeğe imkân tanır. 

AdresGaziosmanpaşa Mah. Attar Sk. No:8, 06700 Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Restoranın başlangıçları harika, balıklar her zaman lezzetli”

Bekri Tunalı Meyhanesi

Bekri Tunalı Meyhanesi

Ankara’nın meyhane kültürünü yaşatan Bekri Tunalı, Tunalı Hilmi Caddesi’nde klasik bir meyhane deneyimidir. Fasıl geceleri, Arnavut ciğeri ve taze meze çeşitleriyle keyifli vakit geçirmeye uygundur. Samimi ortamı ve bol şarkılı-neşeli sohbetleriyle ünlü bu mekan, hem taşra kebabı hem rakı-balık sofraları için ideal.

Adres: Tunalı Hilmi Cad. No:72 Kavaklıdere, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Bekri’nin mezeleri çok lezzetli, mekanın enerjisi harika, kendimi evimde gibi hissettim” 

Kesginler Restoran

Kesginler Restoran

Öğrenci ve çalışanların gözde adreslerinden Kesginler, Tunalı Hilmi’nin aile lokantası olarak tanınır. Uygun fiyatlı ve lezzetli geleneksel Türk yemekleri sunar; çorbası, ızgarası ve ev yemekleriyle beğeni kazanır. Sıcak ve samimi ortamı, geniş menüsü ile helal-haram karışmayan bir deneyim arayanlar için idealdir.

Adres: Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cad. No:108/A, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Uygun fiyatlı menüleri var, yemekleri lezzetli ve porsiyonları doyurucu”

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Mojo And More

Mojo And More

Nostaljik müzikler ve plağından klasikler çalan Mojo And More, Tunalı Hilmi’de retro bir kahve-atıştırmalık deneyimidir. Ev yapımı tatlıları ve özel harman kahveleriyle dikkat çeker. Plak çalarlarla dolu samimi iç mekanı ve huzurlu bahçesi, arkadaş buluşmaları ya da kitap okumak için idealdir.

Adres: Barbaros Mah. Güniz Sok. No:21/A, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Bu kafede nostaljik bir atmosfer var, kahveleri lezzetli ve sunumları özenli”

Ege Restoran

Ege Restoran

Tunalı Hilmi civarında deniz ürünleri sunan bir diğer popüler adres Ege Restaurant’tır. Akdeniz atmosferi yansıtan mekânı, taze mevsim balıkları ve zengin Ege mezeleri ile öne çıkar. Masalarındaki deniz ürünleri çeşitleri ve ahtapot salatası gibi yöresel lezzetlerle balık severleri memnun eder. Gündüz / akşam rahat bir balık sofrası arayanlar için sakin ve şık bir seçenektir.

Adres: Barbaros Mah. Büklüm Sk. No:54/B (Tunalı Hilmi Cad.), Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Balıkları çok taze ve lezzetliydi, servis hızlı ve ilgiliydi”

Kaktüs Smoothies & More

Kaktüs Smoothies & More

Tunalı Hilmi’deki sağlıklı yaşam durağı Kaktüs, detoks içecekleri, smoothie’ler ve renkli bowl’larıyla dikkat çeker. Sakin iç mekânı ve minik bahçesi, sessiz bir mola vermek isteyenler için idealdir. Gluten-free ve vegan seçenekleri bol olan menüsünde, organik tatlılar ve sağlıklı atıştırmalıklar da bulunur.

Adres: Tunalı Hilmi Cad. Bülten Sk. No:28/B, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Bowlları çok lezzetli, meyveler tazeydi. Sağlıklı bir öğün için iyi bir alternatif”

Masabaşı Kebapçısı

Masabaşı Kebapçısı

Tunalı Hilmi’nin et severlere hitap eden bu mekanı, kaliteli kebap ve ızgara çeşitleriyle tanınır. Özel soslarda marine edilmiş etleri ızgarada pişirir; ciğer, şiş ve döner menüleri yoğun talep görür. Dekoru sade olup, masada servis eden elemanları ile klasik kebapçı atmosferi sunar.

Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. (Tunalı Hilmi Cad.) No:––, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Etleri gayet yumuşak ve lezzetliydi, porsiyonlar büyük. Fiyat performansı iyi”

Cafe Des Cafes

Cafe Des Cafes

Tunalı Hilmi Caddesi’nde iç ve dış mekan seçenekleri sunan büyük bir kafe-restorandır. Zengin menüsünde et yemekleri, pizzalar, çorbalar ve tatlılar bir arada bulunur. Ferah iç mekanı ve küçük şirin bahçesiyle günün her saatinde dinlenmek için tercih edilir. Birçok konseptte yemek veya kahve keyfi sunan Cafe Des Cafes, özellikle brunch ve akşamüstü buluşmaları için popülerdir.

Adres: Tunalı Hilmi Cad. No:83/A Kavaklıdere, Çankaya – Ankara.

Müşteri yorumu: “Menüsü çok geniş, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar seçenek var. Mekan ferah, personel ilgili”

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Kuytu Meze Balık

Kuytu Meze Balık

Nefis mezeler ve küçük balık tabakları sunan şirin bir meyhane/balık meyhanesi. Sakin atmosferi ve özenli sunumlarıyla butik bir deneyim sunar. Ege mezelerini sevenler için ideal.

Adres: Tunalı Hilmi bölgesi (Bahçeli/Tunalı yakın) Ankara Restoranları

Müşteri yorumu: “Kalabalıktan uzakta, sakin ve keyifli bir balık-meze deneyimi.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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