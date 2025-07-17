Tunalı Yemek Yerleri! Ankara Tunalı Hilmi'de Yemek Yenilecek Yerler

Efsanevi Ankara lezzetlerinden biri olan Kebap 49, Tunalı Hilmi’de kebap, İskender, döner ve pideleriyle meşhur bir lokanta. Ucuz ve doyurucu porsiyonları, lezzetli et yemekleriyle bilinir. Samimi atmosferi ve güler yüzlü personeliyle ailecek de tercih edilebilir.

Adres: Tunalı Hilmi Cad. Bülten Sk. No:5 Kavaklıdere, Çankaya – Ankara

Müşteri yorumu: “Kebaplar çok lezzetliydi, personel çok nazik ve yardımseverdi'