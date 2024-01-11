Tüm Türkiye'nin Yapmak İstediğini Yaptı: Erkut Öztürk Real Madrid Formalı Arda Güler'e Sımsıkı Sarıldı!

'6 ay sakatlıkla uğratıştı. Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım. Onu zorlamaya gerek yok. Yeteneğini göstereceği fırsatı bulacaktır.'