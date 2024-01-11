Tüm Türkiye'nin Yapmak İstediğini Yaptı: Erkut Öztürk Real Madrid Formalı Arda Güler'e Sımsıkı Sarıldı!
Tüm Türkiye'nin Yapmak İstediğini Yaptı: Erkut Öztürk Real Madrid Formalı Arda Güler'e Sımsıkı Sarıldı!
Geçtiğimiz akşam oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'le karşılaşan Real Madrid finale yükseldi. Maçın uzatma dakikalarında oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler tüm tribünleri ayağa kaldırdı. Maç sonu hepimizin içinden geçeni yapan muhabir Erkut Öztürk'ün Arda'ya sarılmasına yorum yağdı.
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Al Awal Park at King Saund University Stadyumu'nda dün akşam dev derbi yaşandı. İspanya Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelen Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.
Maç süresi tamamlandığında 3-3 berabere biten nefes kesici maçı uzatmalara kaldı. Futbol devi Real Madrid rakibini 5-3 yenerek adını finale yazdırdı.
Uzun zamandır yeşil sahalarda görmek için heyecanlandığımız milli futbolcumuz Arda Güler de karşılaşmanın 112. dakikasında oyuna alındı.
Sahadan galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından Tivibuspor'a konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.
"Takıma biraz dah adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Onunla ilgili hepimiz çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak."
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Oyuna girerken tribünleri tam anlamıyla coşkuyla gaza getiren milli gururumuz başta Fenerbahçelilerin olmak üzere milyonların takdirini kazandı.
Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk aylarca sakatlık sorunu yaşayan, ne zaman formasıyla sahalarda olacak diye sabırsızlandığımız Arda Güler'le maç sonu bir araya geldi.
Hepimizin oldukça uzun bir zamandır yapmak istediğini yapan Öztürk, "Tüm Türkiye adına sana sarılmak istiyorum" diyerek Arda 'ya kocaman sarıldı.
Erkut Öztürk'ün maç sonundaki Arda Güler röportajını da buradan izleyebilirsiniz 👇
Tabii, Arda Güler'in bu röportajını görenler sosyal medyada hem duygularını hem de içlerinin burukluklarını aktardı...
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