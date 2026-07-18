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Tüm Evi Temizlediğini Düşünürken İnsanların Gözden En Çok Kaçırdığı 10 Detay

etiket Tüm Evi Temizlediğini Düşünürken İnsanların Gözden En Çok Kaçırdığı 10 Detay

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 12:01
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Bütün gün uğraşıp evi pırıl pırıl yaptığınızı hissettiğiniz o anı düşünün. Her şey yerli yerinde ve doğal olarak ev çok ferah kokuyor. Koltuğa oturup etrafa baktığınızda işinizin bittiğine ikna oluyorsunuz. Fakat evlerde beynimizin otomatik olarak filtrelediği ve görmezden geldiği bazı kör noktalar var. Mesele buraları nasıl temizleyeceğimiz değil buraların varlığını tamamen unutmamız.

Bu noktalar neler?

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1. Kapı kolları. Bir de elektrik düğmeleri.

1. Kapı kolları. Bir de elektrik düğmeleri.

Gün içinde sayısız kez dokunduğumuz bu noktalar gözümüzün önünde durmasına rağmen algımız için görünmezdir. Biz kapının kendisine ya da yanan ışığa odaklanırız. Oysa o anahtarlar ve kollar evin en çok temas edilen ama en az fark edilen yerleridir.

2. Süpürgeliklerin üzerindeki sınır çizgisi.

2. Süpürgeliklerin üzerindeki sınır çizgisi.

Zemini parlatır, duvarların temiz olduğuna emin oluruz. Fakat duvarla zeminin birleştiği incecik süpürgelik hattı gözümüzden kaçar. O ince çıkıntı evdeki tozların usulca birikip dinlendiği sessiz bir bekleme alanı gibi resmen.

3. Tezgah üstünde sabit duran eşyaların altı.

3. Tezgah üstünde sabit duran eşyaların altı.

Mutfak tezgahını silerken eşyaların etrafından dolanmak en sık yaşanan göz yanılmalarından biridir diyebiliriz. Mesela her gün kullandığınız Philips Baristina espresso makinesi tezgaha o kadar aittir ki altlarında biriken kahve tozları ya da su lekeleri o sabitliğin içinde kamufle olur.

4. Elektronik cihazların ekran kirleri.

4. Elektronik cihazların ekran kirleri.

Cihazlar açıkken sadece ekrandaki içeriğe odaklanırız. Çalışma masanızdaki laptop veya elinizden düşürmediğiniz tablet karanlık ekrana geçtiği an üzerindeki parmak izleri ve tozlar bir anda görünür hale gelir. Ekranın ışığı kapanana kadar o tozları fark etmeyiz bile. Şu an aklıma geldi ve bilgisayar ekranımı temizleyeceğim bu içeriği bitirdikten sonra...

5. En can alıcı şeylerden biri: Kapı pervazları.

5. En can alıcı şeylerden biri: Kapı pervazları.

İnsan doğası gereği genellikle göz hizasına ve aşağısına bakma eğilimindedir. Kapıların üst kısımları, gardırop tepeleri ve yüksek raflar görüş alanımızın dışında kaldığı için zihnimiz oraları evin bir parçası olarak algılamayı bırakır.

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6. Çöp kovasının kendisi.

6. Çöp kovasının kendisi.

Çöp poşetini yenilediğimizde o bölgenin tamamen temizlendiğini varsayarız. Kutunun asıl amacı kirli şeyleri barındırmak olduğu için onun kendi başına temiz olması gerektiği fikri aklımızdan silinir gider. Oysa tabanında ve kenarlarında biriken izler hep oradadır.

7. Koltuk minderlerinin karanlık yüzü.

7. Koltuk minderlerinin karanlık yüzü.

Koltuğun üzerine oturur ve sadece temas ettiğimiz yüzeyi görürüz. Minderlerin birleşme noktaları veya alt kısımları bizim için kapalı bir kutu gibidir. O aralıklara kaçan kırıntılar minder yerinden kaldırılana kadar yok sayılır.

8. Duş başlıkları ve havalandırma ızgaraları.

8. Duş başlıkları ve havalandırma ızgaraları.

Banyodayken yere, fayanslara veya aynaya bakarız. Başımızı kaldırıp suyun geldiği duş başlığına ya da tavandaki havalandırma ızgarasına bakmak pek aklımıza gelmez. Bakış açımızın dışında kaldıkları için kireç ve toz orada sessizce varlığını sürdürür.

9. Kalorifer peteklerinin iç kanalları.

9. Kalorifer peteklerinin iç kanalları.

Peteklerin odaya bakan geniş ve düz yüzeyinin temiz olması bize yeterli gelir. Çünkü gördüğümüz tek yer orasıdır. Izgaraların arasından aşağı inen o karanlık ve dar kanallar temizlik algımızın tamamen dışında kalır.

10. Tablo ve aynaların üst kenarları.

10. Tablo ve aynaların üst kenarları.

Duvardaki bir tabloya veya aynaya bakarken sadece yansımayı ya da resmi görürüz. Çerçevenin kendisi sadece bir sınırdır. Bu yüzden o incecik çerçevenin üstünde biriken tozları fark etmek için özel olarak oraya bakmak gerekir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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