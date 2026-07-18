Tüm Evi Temizlediğini Düşünürken İnsanların Gözden En Çok Kaçırdığı 10 Detay
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Bütün gün uğraşıp evi pırıl pırıl yaptığınızı hissettiğiniz o anı düşünün. Her şey yerli yerinde ve doğal olarak ev çok ferah kokuyor. Koltuğa oturup etrafa baktığınızda işinizin bittiğine ikna oluyorsunuz. Fakat evlerde beynimizin otomatik olarak filtrelediği ve görmezden geldiği bazı kör noktalar var. Mesele buraları nasıl temizleyeceğimiz değil buraların varlığını tamamen unutmamız.
Bu noktalar neler?
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1. Kapı kolları. Bir de elektrik düğmeleri.
2. Süpürgeliklerin üzerindeki sınır çizgisi.
3. Tezgah üstünde sabit duran eşyaların altı.
4. Elektronik cihazların ekran kirleri.
5. En can alıcı şeylerden biri: Kapı pervazları.
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6. Çöp kovasının kendisi.
7. Koltuk minderlerinin karanlık yüzü.
8. Duş başlıkları ve havalandırma ızgaraları.
9. Kalorifer peteklerinin iç kanalları.
10. Tablo ve aynaların üst kenarları.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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