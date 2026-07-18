Tüm Evi Temizlediğini Düşünürken İnsanların Gözden En Çok Kaçırdığı 10 Detay

Gün içinde sayısız kez dokunduğumuz bu noktalar gözümüzün önünde durmasına rağmen algımız için görünmezdir. Biz kapının kendisine ya da yanan ışığa odaklanırız. Oysa o anahtarlar ve kollar evin en çok temas edilen ama en az fark edilen yerleridir.