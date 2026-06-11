Troya'nın Hikayesi Dünyayla Buluşuyor: Bakan Ersoy, Troya Sergisini Anlattı

Mehmet Nuri Ersoy, Roma’nın kuruluş anlatısında Troya’nın özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Roma’nın kurucu atası kabul edilen Aeneas’ın Troya’dan İtalya’ya uzanan yolculuğunun, iki medeniyet arasında güçlü bir tarihsel ve kültürel bağ oluşturduğunu ifade etti.

Serginin yalnızca Troya Savaşı’nı değil, aynı zamanda Troya ile Roma arasındaki mitolojik ve tarihsel ilişkiyi de ziyaretçilere aktardığını belirten Ersoy, seçkinin MÖ 3. binyıldan Roma Dönemi’nin sonuna kadar uzanan geniş bir zaman aralığını kapsadığını ve Antik Akdeniz dünyasının ortak hafızasına ışık tuttuğunu söyledi.

Troya’nın yalnızca Roma’nın değil, aynı zamanda Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu dile getiren Ersoy, Homeros’tan günümüze uzanan bu büyük mirasın farklı toplumları ortak bir tarih ve kültür etrafında buluşturduğunu ifade etti.