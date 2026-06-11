Troya'nın Hikayesi Dünyayla Buluşuyor: Bakan Ersoy, Troya Sergisini Anlattı
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Mehmet Nuri Ersoy, Roma’da, dünyanın en önemli kültür sahnelerinden biri olarak kabul edilen Kolezyum’da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Troya Sergisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Troya’nın yalnızca Anadolu’nun değil, aynı zamanda Avrupa kültürel hafızasının kurucu anlatılarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kültürel mirasını dünyanın en prestijli merkezlerinde görünür kılma çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.
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50 eser ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
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Troya ile Roma arasındaki ortak hafıza Kolezyum'da
Bu sergi kültür turizmine de katkı sağlayacak.
Yeni uluslararası sergiler ve birliktelikler de yolda.
Hikaye anlatıcılığı ile kültür tanıtımında yeni bir dönem başlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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