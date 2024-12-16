Toplum Olarak Neden Mutlu Olamadığımız Sorusuna Gelen Yanıtlar

Sosyal medyada toplumun neşesini kaybettiğine, her şeyin fazla ciddiye alındığına dair bir kanı var. Çalışmalar da bu kanının yanlış olmadığını gösteriyor. Hatta BM Dünya Mutluluk Raporuna Göre Türkiye 98. sırada. 30 yaş altında durum çok daha kötü. Bir Twitter kullanıcısı da diğer ülkelerdeki önemli günlerin kutlamalarına bakarak bu durumu sorguladı. Pek çok yanıt geldi.