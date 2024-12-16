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Toplum Olarak Neden Mutlu Olamadığımız Sorusuna Gelen Yanıtlar

Toplum Olarak Neden Mutlu Olamadığımız Sorusuna Gelen Yanıtlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2024 - 15:52

Sosyal medyada toplumun neşesini kaybettiğine, her şeyin fazla ciddiye alındığına dair bir kanı var. Çalışmalar da bu kanının yanlış olmadığını gösteriyor. Hatta BM Dünya Mutluluk Raporuna Göre Türkiye 98. sırada. 30 yaş altında durum çok daha kötü. Bir Twitter kullanıcısı da diğer ülkelerdeki önemli günlerin kutlamalarına bakarak bu durumu sorguladı. Pek çok yanıt geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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