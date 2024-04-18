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Tokat’ta Üst Üste 4. Deprem: AFAD, Tokat’ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı

Tokat’ta Üst Üste 4. Deprem: AFAD, Tokat’ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.04.2024 - 22:40 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 23:14

Son günlerde Tokat'ta yaşanan depremler bitmiyor. Gün içerisinde yaşanan 5.6, 3.5 ve 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tokat’ta bir deprem daha oldu. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Tokat’ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Tokat'ta deprem hareketliliği devam ediyor. Geçtimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat bugün de arka arkaya depremlerle sarsıldı.

Tokat'ta deprem hareketliliği devam ediyor. Geçtimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat bugün de arka arkaya depremlerle sarsıldı.

18:01'de yaşanan 5.6'lık depremin ardından Tokat'ta 18:31'd de 3.5'lik deprem meydana gelmiş, sarsıntıyı da Karadeniz'deki birçok şehir hissetmişti.

18:01'de yaşanan 5.6'lık depremin ardından Tokat'ta 18:31'd de 3.5'lik deprem meydana gelmiş, sarsıntıyı da Karadeniz'deki birçok şehir hissetmişti.

Bu depremlerin ardından bir deprem de 21:43'te meydana geldi. Açıklamaya göre; deprem 7 km derinlikte ve 4 büyüklüğünde oldu.

AFAD’dan ayrılan açıklamaya göre 4. Deprem de 22:31’de meydana geldi. Merkezüssü yine Tokat Sulusaray olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu.

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