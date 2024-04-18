Tokat’ta Üst Üste 4. Deprem: AFAD, Tokat’ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı

Son günlerde Tokat'ta yaşanan depremler bitmiyor. Gün içerisinde yaşanan 5.6, 3.5 ve 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tokat’ta bir deprem daha oldu. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Tokat’ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.