Tokat’ta Bir Deprem Daha Oldu: AFAD, Tokat’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı
Tokat’ta Bir Deprem Daha Oldu: AFAD, Tokat’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı
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Tokat'ta deprem hareketliliği devam ediyor. Geçtimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat bugün de arka arkaya depremlerle sarsıldı.
18:01'de yaşanan 5.6'lık depremin ardından Tokat'ta 18:31'd de 3.5'lik deprem meydana gelmiş, sarsıntıyı da Karadeniz'deki birçok şehir hissetmişti.
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