Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tokat’ta Bir Deprem Daha Oldu: AFAD, Tokat’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı

Tokat’ta Bir Deprem Daha Oldu: AFAD, Tokat’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Olduğunu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.04.2024 - 21:57 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 22:02

Son günlerde Tokat'ta yaşanan depremler bitmiyor. Gün içerisinde yaşanan 5.6 ve 3.5'lik depremlerin ardından Tokat'ta saat 21:43'te bir deprem daha meydana geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tokat'ta deprem hareketliliği devam ediyor. Geçtimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat bugün de arka arkaya depremlerle sarsıldı.

Tokat'ta deprem hareketliliği devam ediyor. Geçtimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Tokat bugün de arka arkaya depremlerle sarsıldı.

18:01'de yaşanan 5.6'lık depremin ardından Tokat'ta 18:31'd de 3.5'lik deprem meydana gelmiş, sarsıntıyı da Karadeniz'deki birçok şehir hissetmişti.

18:01'de yaşanan 5.6'lık depremin ardından Tokat'ta 18:31'd de 3.5'lik deprem meydana gelmiş, sarsıntıyı da Karadeniz'deki birçok şehir hissetmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göe; Tokat Sulusaray'da saat 21:43'te bir deprem daha meydana geldi. Açıklamaya göre; deprem 7 km derinlikte ve 4 büyüklüğünde oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
2
2
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın