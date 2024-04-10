Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
TikTok Trend Alarmı: Daha Parlak Göz Altları İçin Ombre Kapatıcı Nedir?

etiket TikTok Trend Alarmı: Daha Parlak Göz Altları İçin Ombre Kapatıcı Nedir?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 16:44

Güzellik ve trend tutkunuysanız ombre saçlar ve ombre tırnaklar size oldukça tanıdık gelecektir. Ancak, belki de henüz karşılaşmadığınız bir trendden bahsetmek istiyorum: Ombre kapatıcı. Bu yeni ve benzersiz uygulama, güzellik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Detaylar aşağıda 👇

Bu içerik 10.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Göz alıcı allık ve kapatıcı tonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu son moda makyaj tekniği, sıradanlığın ötesine geçerek, günlük makyaj rutinlerimize sofistike bir dokunuş katıyor.

Göz alıcı allık ve kapatıcı tonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu son moda makyaj tekniği, sıradanlığın ötesine geçerek, günlük makyaj rutinlerimize sofistike bir dokunuş katıyor.

Bu teknik, geleneksel göz altı kapatıcılığını yeniden tanımlıyor ve ona bir avangart hava katıyor.

Bir anda fenomen haline gelen bu makyaj tekniği, TikTok platformunda adeta bir fırtına gibi esiyor. 41,8 milyondan fazla görüntüleme sayısına ulaşarak viral olan bu makyaj trendi, popülerliğini koruyor ve hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Makyaj uzmanı Sam Kyle, "Bu popüler teknik sadece göz altı bölgesinin tonunu düzeltip aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda bahar mevsimine yakışan bir parlaklık gradyanı da oluşturur" şeklinde ifade ediyor.

Makyaj uzmanı Sam Kyle, "Bu popüler teknik sadece göz altı bölgesinin tonunu düzeltip aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda bahar mevsimine yakışan bir parlaklık gradyanı da oluşturur" şeklinde ifade ediyor.

Hiperpigmentasyon, koyu halkalar ve kızarıklık gibi cilt sorunları, güzellik rutinimizin en büyük düşmanlarıdır. Ancak, TikTok'ta hızla yayılan bu trend, bu sorunları gizleme konusunda mükemmel bir çözüm sunuyor. 

Bu trendi denemek isteyenler için, makyajınızın her zamankinden daha çarpıcı görünmesini sağlayacak birkaç ipucu ve püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum!

Videoya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Makyaj sanatçıları, bu trendin nasıl uygulanacağı ve mükemmelleştirileceği konusunda birçok fikir sunuyor. Ancak, bu görünümü elde etmek için öncelikle doğru ürünleri kullanmanız gerekiyor.

Makyaj sanatçıları, bu trendin nasıl uygulanacağı ve mükemmelleştirileceği konusunda birçok fikir sunuyor. Ancak, bu görünümü elde etmek için öncelikle doğru ürünleri kullanmanız gerekiyor.

Bu ürünler, cildinizin ihtiyaçlarına ve tonuna göre değişebilir, ancak genel olarak, bu trendi uygulamak ve mükemmelleştirmek için bazı temel ürünler vardır.

Sizin için önerdiğimiz ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Peki Ombré Kapatıcı nasıl yapılır?

Hepsiburada

Adım 1:

Bu ombre görünümünü elde etmek için üç farklı renkte kapatıcı ve iki farklı ton allığa ihtiyacınız var. Mükemmel bir sonuç için, bu ürünleri birleştirirken, aynı formülasyon tipine sahip ürünleri kullanmanın daha kolay olacağını unutmayın. 

Bu nedenle, genellikle sıvı veya krem kapatıcılar ve allıklar kullanmanızı tavsiye ediliyor. İlk adım olarak, fondöteninizden iki ila üç ton daha açık bir kapatıcıyı, göz altınızın iç köşesine bezelye büyüklüğünde bir daire oluşturacak şekilde uygulayın. 

Bu, ombre görünümünün temelini oluşturacak.

Sizin için önerilerimiz olan allıklara ve kapatıcılara buradan göz atabilirsiniz.

Adım 2:

Sonrasında fondöteninizden bir ton daha açık bir kapatıcı seçin ve bunu göz altınızın merkezine doğru uygulayın. 

Daha sonra, fondöteninizle neredeyse aynı tonda bir kapatıcıyı göz altınızın ortasına uygulayarak makyajınıza son dokunuşu yapın. 

Kapatıcıyı uygularken dikkatli olun, fazla miktarda kullanmak yerine az miktarda ürünle başlayıp gerektiği kadar ekleyin. Bu, doğal ve taze bir görünüm elde etmenize yardımcı olacaktır.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adım 3:

Adım 3:

Devamında pembe allığın daha açık bir tonunu kullanarak başlayın. Ardından, en yoğun kapatıcının hemen yanına bir nokta uygulayın. Son olarak, daha koyu bir allık tonunu gözünüzün dış köşesinin altına uygulayın.

Bu uygulama şekli, tonların yüzünüzde en açıktan en koyuya doğru sıralandığı bir ombre efekti yaratacaktır. Bu efekti bu noktada görsel olarak algılayabileceksiniz.

Adım 4:

Ton uygulamalarını tamamladıktan sonra, artık karıştırma aşamasına geçme vakti geldi demektir. Bu süreçte blender ve fırçaları tercih edebilirsiniz. İşleme, göz altınızın iç köşesinden başlayarak, ürünleri uyguladığınız sıra ile yüzünüzün yanlarına doğru dağıtma şeklinde devam edin.

Adım 5:

Adım 5:

Profesyonel makyaj sanatçısından alınmış bir ipucunu da paylaşalım sizlerle: Her zaman en koyu allık tonunu sona saklamaya özen gösterin ve bu tonu yüzünüzün yanlarına doğru yayın. 

Farklı renklerin kusursuz bir şekilde entegre olabilmesi için, bulanık çizgi efekti oluşana dek karıştırma işlemine devam etmek gereklidir.

Son olarak bütün malzemeler karıştırıldıktan sonra, göz altı bölgenizi bir sabitleyici pudra kullanarak sabitleyin. Ve artık hazırsınız!

Trendi hemen denemek isterseniz sizin için önermiş olduğumuz ürünleri sepetinize eklemeyi unutmayın!

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?