TikTok, Canlı Yayından Para Kazananlar İçin Yeni Düzenleme Getiriyor

TikTok, içerik üreticilerinin daha kapsayıcı ve olumlu topluluklar oluşturmalarına yardımcı olmak için eğitim programları uygulamak ve canlı yayından para kazanma politikasına yeni kurallar getirmek için harekete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok, içerik üreticilerinin canlı yayın yaptığı 'LIVE'ın özgün, pozitif ve eğlenceli topluluklarını geliştirmek için yeni 'LIVE Para Kazanma Politikası' ve eğitim programlarını hayata geçiriyor.