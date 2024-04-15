Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği Bitti: Veda Mesajı da Göndermeli Oldu
Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği Bitti: Veda Mesajı da Göndermeli Oldu
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.
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İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.
"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum." diyen Göksu şöyle devam etti: 👇
Göksu, İBB Grup Başkanvekilliği döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemiklerle hafızalara kazınmıştı.
Göksu'nun yerine İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevine ise Zeynel Abidin Okul getirildi.
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