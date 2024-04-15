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Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği Bitti: Veda Mesajı da Göndermeli Oldu

Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği Bitti: Veda Mesajı da Göndermeli Oldu

Tevfik Göksu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.04.2024 - 15:55

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. 

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İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum." diyen Göksu şöyle devam etti: 👇

"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum." diyen Göksu şöyle devam etti: 👇

'Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'

Göksu, İBB Grup Başkanvekilliği döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemiklerle hafızalara kazınmıştı.

Göksu, İBB Grup Başkanvekilliği döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemiklerle hafızalara kazınmıştı.

Öte yandan Göksu İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak yer alacak.

Göksu'nun yerine İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevine ise Zeynel Abidin Okul getirildi.

Göksu'nun yerine İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevine ise Zeynel Abidin Okul getirildi.

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