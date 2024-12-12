onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Tesla Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

etiket Tesla Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 15:55

Adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alan Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Aralık ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan Model Y güncellenen fiyatları ile bir kez daha elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin dikkatini çekti. Öte yandan elektrikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın, Amerikan borsasında yer alan hisseleri geçtiğimiz Çarşamba günü rekor seviyede bir yükseliş yaşadı. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Aralık ayına ait güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, elektrikli otomobillerin öncüsü olarak nitelendiriliyor. Zamanla pazardaki rekabet artsa da Tesla, yeni modelleriyle gücüne güç katıyor. Ülkemizde ise Model Y ile kullanıcılarıyla buluşuyor. 

Tesla'nın Aralık ayı fiyatları ise geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermedi. Aşağıda Tesla tarafından belirlenen fiyatları inceleyebilirsiniz. Fakat fiyatların, kampanyalar ve opsiyonel özellik seçimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Aralık 2024

Tesla Model Y Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Tesla Model Y Arkadan Çekiş 455 km menzil (WLTP) 1.866.203 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.209.741 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.473.990 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2019 yılının Mart ayında piyasaya sürülen Model Y, 2022 yılında Euro NCAP tarafından 'küçük arazi aracı kategorisinde' değerlendirilerek 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görüldü. Model Y, aynı zamanda Tesla'nın Türkiye'de satışı olan tek modeli olarak dikkat çekiyor.

  • Model Y, tek seferde 533 km katetmesini sağlayan 81 kWh'lik bataryaya sahip. 

  • Model Y, küçük arazi aracı sınıfında rakipleriyle karşılaştırıldığında motor kapasitesi ve performansıyla da dikkat çekiyor. 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değerine sahip olan Model Y'nin en yüksek hızı 217.

Euro NCAP tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görülen Model Y'yi bir de güvenlik açısından ele alalım!

Euro NCAP tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görülen Model Y'yi bir de güvenlik açısından ele alalım!

Yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü ile donatılan Model Y, kullanıcı deneyimi kadar güvenliğini de ön plana çıkarıyor gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın