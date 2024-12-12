Tesla Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alan Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Aralık ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan Model Y güncellenen fiyatları ile bir kez daha elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin dikkatini çekti. Öte yandan elektrikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın, Amerikan borsasında yer alan hisseleri geçtiğimiz Çarşamba günü rekor seviyede bir yükseliş yaşadı. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?
İşte, Tesla'nın Aralık ayına ait güncellenmiş fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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Tesla Model Y Fiyat Listesi Aralık 2024
Tesla Model Y'nin Özellikleri
Euro NCAP tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görülen Model Y'yi bir de güvenlik açısından ele alalım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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