Tesla Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, elektrikli otomobillerin öncüsü olarak nitelendiriliyor. Zamanla pazardaki rekabet artsa da Tesla, yeni modelleriyle gücüne güç katıyor. Ülkemizde ise Model Y ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

Tesla'nın Aralık ayı fiyatları ise geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermedi. Aşağıda Tesla tarafından belirlenen fiyatları inceleyebilirsiniz. Fakat fiyatların, kampanyalar ve opsiyonel özellik seçimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız.