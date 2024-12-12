Land Rover Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil devi Land Rover, Aralık ayı fiyatlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Tüm dünyada tercih edilen SUV modellerden Range Rover, Kasım ayında 21.982.703 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 21.983.795 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu.

Aşağıdaki fiyatlar, Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatlardır. Fiyatlar, kampanyalara ve opsiyonel özelliklere göre değişebilir.