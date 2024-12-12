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Land Rover Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

etiket Land Rover Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 09:28

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, güncellenen Aralık ayı fiyatlarını yayınladı. Dünyanın en prestijli otomobil markaları arasında yer alan marka, yıllardır kullanıcılara sunduğu güven ve konforla adından söz ettiriyor. Yüksek standarda sahip SUV modelleriyle tercih edilen Land Rover, bu ay da lüks otomobil satın almak isteyenlerin gözdesi olacak gibi görünüyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover'ın Aralık ayına özel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Otomobil devi Land Rover, Aralık ayı fiyatlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Tüm dünyada tercih edilen SUV modellerden Range Rover, Kasım ayında 21.982.703 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 21.983.795 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatlardır. Fiyatlar, kampanyalara ve opsiyonel özelliklere göre değişebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Aralık 2024

Range Rover Fiyat Listesi Aralık 2024

  • HSE - 21.983.795 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 22.933.903 TL 

  • SV - 26.771.449 TL

Range Rover Long Wheelbase Fiyat Listesi

  • HSE - 23.245.657 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.750.402 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 23.097.203 TL 

  • SV - 29.822.187 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Aralık 2024

Range Rover Sport Fiyat Listesi Aralık 2024

  • SE - 14.249.320

  • DYNAMIC SE - 14.768.911

  • DYNAMIC HSE - 15.481.492

  • AUTOBIOGRAPHY - 16.342.527

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 16.832.427 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV EDITION ONE - 28.100.428 TL 

  • SV EDITION ONE - 29.733.426 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Aralık 2024

Range Rover Velar Fiyat Listesi Aralık 2024

  • S 1.997 cc - 204 bg - 7.013.558 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 7.949.516 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Aralık 2024

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Aralık 2024

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.066.969 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.459.446 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 4.897.850 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.277.801 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.578.421 TL

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Land Rover Defender Fiyat Listesi Aralık 2024

Land Rover Defender Fiyat Listesi Aralık 2024

Defender 110 - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 9.936.254 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.411.772 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 12.244.256 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.258.426 TL

Defender 90 Hard Top Fiyat Listesi

  • STANDART 2.997 cc - 200 bg - 3.859.084 TL

Defender 130 Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 13.625.812 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 15.273.656 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Aralık 2024

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Aralık 2024

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 7.141.136 TL

  • DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 7.616.654 TL

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 10.478.579 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 11.384.151 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Aralık 2024

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Aralık 2024

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.094.088 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.611.823 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.820.587 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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