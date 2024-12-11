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Mercedes Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

etiket Mercedes Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 19:32

Alman otomobil devi Mercedes, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1926 yılında kurulan marka, yıllardır değişmeyen bir konfor, lüks ve kalite anlayışı ile otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dünya devleri arasında yerini alan otomobil üreticisi, klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzı ile yılın son ayında da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in 2024 Aralık ayı için güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
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Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes Fiyat Listesi

Alman otomotiv devi Mercedes'in Aralık ayında fiyatlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Konfor, lüks ve kalitenin sembolü haline gelen Mercedes, bu ay da fiyatlarında değişikliğe gitmedi. 

Aşağıdaki fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmıştır. Fakat seçtiğiniz otomobilin opsiyon ve kampanyalarına göre fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A 200 AMG - 2.543.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance - 4.670.500 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 2.617.500 TL

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
  • B 200 Progressive 2.717.000 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • C 200 4MATIC Avantgarde -  3.668.000 TL

  • C 200 4MATIC AMG - 3.822.000 TL

  • AMG C 43 4MATIC Performance - 5.773.500 TL

  • AMG C 63 S E-PERFORMANCE - 8.950.000 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes EQE Fiyat Listesi Aralık 2024

  • EQE 280 AMG Elektrik - Fiyatı 3.886.500 TL 

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 6.099.500 TL

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Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni E 180 Exclusive - 5.082.500 TL

  • Yeni E 180 AMG - 5.217.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Exclusive - 7.107.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC AMG - 7.294.500 TL

Mercedes EQS Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes EQS Fiyat Listesi Aralık 2024

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 6.339.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 7.576.000 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 8.045.500 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 15.829.000 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 17.219.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - Fiyatı 28.183.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi

  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - Fiyatı 22.890.500 TL

Mercedes CLA Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes CLA Fiyat Listesi Aralık 2024

CLA 200 AMG - 2.894.500 TL 

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 4.624.500 TL

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance - 4.847.000 TL
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Mercedes C-Serisi Estate Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes C-Serisi Estate Fiyat Listesi Aralık 2024

  • C 200 4MATIC All-Terrain - 3.743.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 5.917.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 9.103.500 TL

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 5.829.500 TL

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet - 6.419.000 TL

Mercedes EQA Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes EQA Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni EQA 250+ AMG - 2.712.500 TL 

  • Yeni EQA 350 4MATIC AMG - 3.329.500 TL

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
  • GLA 200 AMG - 3.130.000 TL
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Mercedes EQB Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes EQB Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni EQB 250+ AMG - 2.760.500 TL 

  • Yeni EQB 350 4MATIC AMG - 3.413.500 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni GLB 200 Progressive - 3.382.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 3.559.000 TL

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni GLE 300 d 4MATIC AMG - 13.272.500 TL

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • G 580 with EQ Technology Edition One - 13.540.500 TL 

  • G 450 d Heritage -  17.769.500 TL

  • G 500 Heritage - 18.915.500 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 25.085.000 TL

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Aralık 2024

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 11.555.500 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - 21.109.500 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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