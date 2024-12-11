Mercedes Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Mercedes, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1926 yılında kurulan marka, yıllardır değişmeyen bir konfor, lüks ve kalite anlayışı ile otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dünya devleri arasında yerini alan otomobil üreticisi, klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzı ile yılın son ayında da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in 2024 Aralık ayı için güncellenmiş fiyat listesi