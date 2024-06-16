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Televizyon Başında Yatmaya Son! Dışarıda Vakit Geçirmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

Televizyon Başında Yatmaya Son! Dışarıda Vakit Geçirmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 10:01

Açık havada olmak eğlencelidir, ancak eğlenceden daha da önemlisi de açık havada olmanın beyin, beden ve ruh için iyi olmasıdır. Doğa Ana ile yakın ve kişisel olmanız için bazı bilimsel nedenleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/7...
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1. Açık havada olmak enerjinizi artırır.

1. Açık havada olmak enerjinizi artırır.

Dışarıda 20 dakika geçirmek size bir fincan kahvenin vereceği kadar enerji verebilir.

2. Dışarıda egzersiz yapmak daha kolay hissettirir.

2. Dışarıda egzersiz yapmak daha kolay hissettirir.

Açık havada egzersiz yapmak, doğal ortam nedeniyle daha kolay ve daha keyifli hissettirir.

3. Açık hava görüşünüz için sağlıklıdır.

3. Açık hava görüşünüz için sağlıklıdır.

Açık havada daha fazla zaman geçiren çocuklarda miyopluk görülme olasılığı daha düşüktür.

4. Doğal güneş ışığı ağrıyı azaltmada yardımcı olur.

4. Doğal güneş ışığı ağrıyı azaltmada yardımcı olur.

Bir çalışmada, yüksek yoğunluklu güneş ışığına maruz kalan ameliyat hastalarının daha az stres yaptığı ve marjinal olarak daha az ağrıya sahip oldukları ve bu nedenle daha az ağrı kesici ilaç kullandıkları bildirilmiştir.

5. Açık hava bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

5. Açık hava bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Bilim insanları, bitkiler tarafından üretilen havadaki kimyasallar olan fitonidleri solumanın beyaz kan hücresi seviyemizi artırarak enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmamıza yardımcı olduğunu düşünüyor.

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6. Açık hava size bedava aromaterapi sağlar.

6. Açık hava size bedava aromaterapi sağlar.

Araştırmalara göre, doğada vakit geçirip bitkileri koklamak önemledir. Araştırmalar gül, yeni kesilmiş çimen ve çam gibi doğal kokuların daha sakin ve rahatlamış hissetmenizi sağladığını gösteriyor.

7. Açık hava yaratıcılığınızı artırır.

7. Açık hava yaratıcılığınızı artırır.

Açık havada vakit geçirmek, özellikle elektronik cihazlar olmadığında yaratıcılığı önemli ölçüde artırabilir. Odak kaybı yaşamamanızda yardımcı olur.

8. Açık hava mevsimsel duygusal bozukluklara iyi gelir.

8. Açık hava mevsimsel duygusal bozukluklara iyi gelir.

Açık havada geçirilen zaman, soğuk veya kapalı havalarda bile Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun şiddetini azaltabilir.

9. Dışarıda olmak size günlük D vitamini dozunuzu verir.

9. Dışarıda olmak size günlük D vitamini dozunuzu verir.

Güneş ışığına maruz kalmak, kemik sağlığı ve enflamasyonun azaltılması için çok önemli olan D vitaminini sağlar.

10. Açık havada olmak odağınızı iyileştirir.

10. Açık havada olmak odağınızı iyileştirir.

İşe konsantre olamıyor musunuz? Birkaç dakikalığına ofisinizden çıkın ve yakındaki bir parkta yürüyüşe çıkın. Araştırmalar, doğada yürümenin odaklanmamızı yeniden sağlamaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

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11. Açık hava bizi daha iyi insanlar yapar.

11. Açık hava bizi daha iyi insanlar yapar.

Psikologlara göre, doğaya maruz kalmak toplumsal baskılardan sıyrılmamıza yardımcı olarak ilişkiler, paylaşım ve topluluk gibi daha önemli şeyleri hatırlamamızı ve bunlara değer vermemizi sağlıyor.

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