Televizyon Başında Yatmaya Son! Dışarıda Vakit Geçirmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları
Televizyon Başında Yatmaya Son! Dışarıda Vakit Geçirmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/7...
Açık havada olmak eğlencelidir, ancak eğlenceden daha da önemlisi de açık havada olmanın beyin, beden ve ruh için iyi olmasıdır. Doğa Ana ile yakın ve kişisel olmanız için bazı bilimsel nedenleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Açık havada olmak enerjinizi artırır.
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2. Dışarıda egzersiz yapmak daha kolay hissettirir.
3. Açık hava görüşünüz için sağlıklıdır.
4. Doğal güneş ışığı ağrıyı azaltmada yardımcı olur.
5. Açık hava bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
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6. Açık hava size bedava aromaterapi sağlar.
7. Açık hava yaratıcılığınızı artırır.
8. Açık hava mevsimsel duygusal bozukluklara iyi gelir.
9. Dışarıda olmak size günlük D vitamini dozunuzu verir.
10. Açık havada olmak odağınızı iyileştirir.
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11. Açık hava bizi daha iyi insanlar yapar.
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