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Teknik Direktör Ersin Aka'ya Yapılan Saldırının Failleri Gözaltına Alındı

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Teknik Direktör Ersin Aka'ya Yapılan Saldırının Failleri Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.11.2024 - 16:31

Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren tetikçi I.T.l. ve ona yardım eden kişiler, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, geçtiğimiz cuma günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli arkadan yaklaşarak Ersin Aka’ya tabanca ile ateş etmişti. Yanında bir kişiyle yürümekte olan Aka, kurşunların hedefi olarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganın, saldırının ardından yaklaşık 200 metre ileride kendisini bekleyen araca binerek hızla olay yerinden kaçtığı görülmüştü. Bugün soruşturmada önemli gelişmeler oldu ve failler yakalandı.

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Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'nın vefatı spor dünyasında büyük bir şok yaratmıştı. Failleri bulunamayan saldırı aydınlanmaya başladı.

Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'nın vefatı spor dünyasında büyük bir şok yaratmıştı. Failleri bulunamayan saldırı aydınlanmaya başladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü bugün olaya karışan, cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandığını duyurdu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü bugün olaya karışan, cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandığını duyurdu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Ersin Aka'yı tabanca ile vuran I.T.I.'ye (15) olay sırasında 2 kişinin daha eşlik ettiği tespit edildi. İki kişiden birinin gözcü, birinin şoför olarak olay yerinde olduğu öğrenildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Ersin Aka'yı tabanca ile vuran I.T.I.'ye (15) olay sırasında 2 kişinin daha eşlik ettiği tespit edildi. İki kişiden birinin gözcü, birinin şoför olarak olay yerinde olduğu öğrenildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü E.A.'nın 22.11.2024 tarihinde I.T.l. tarafından Tekirdağ'da vurularak öldürülmesi olayı kapsamında yapılan çalışmalarda; Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların muhtemel kullandıkları ve beraber hareket ettikleri değerlendirilen şahısların araçları tespit edilmiş, Ö.Y., O.K., F.Y. ve S.Y. isimli şahıslar araçları ile seyir halinde iken Havsa ilçesinde, D.Y. isimli şahıs Havsa ilçesinde bulunan ikametinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şahıslar Edirne ili Mithatpaşa Mahallesi’nde yaya vaziyette yakalanmıştır. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde firari şahısların bulunduğu adreste Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen arama kararına istinaden sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde bahse konu adreste olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet Glock marka silah ve şarjöre takılı 10 adet fişek ile firari şüpheliler I.T.I., M.P., O.E.A. ile M.K., S.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan toplam 13 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'

Yapılan operasyon sırasında polis, şüphelilerin Bulgaristan sınırına doğru kaçmaya çalıştığını tespit ederek sınır bölgesinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan operasyon sırasında polis, şüphelilerin Bulgaristan sınırına doğru kaçmaya çalıştığını tespit ederek sınır bölgesinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ekipleri tetikçi, azmettirici ve onları Bulgaristan’a kaçırmayı planlayan kişilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ekipleri tetikçi, azmettirici ve onları Bulgaristan’a kaçırmayı planlayan kişilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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