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Teknik Direktör Ersin Aka'ya Yapılan Saldırının Failleri Gözaltına Alındı
Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren tetikçi I.T.l. ve ona yardım eden kişiler, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, geçtiğimiz cuma günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli arkadan yaklaşarak Ersin Aka’ya tabanca ile ateş etmişti. Yanında bir kişiyle yürümekte olan Aka, kurşunların hedefi olarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganın, saldırının ardından yaklaşık 200 metre ileride kendisini bekleyen araca binerek hızla olay yerinden kaçtığı görülmüştü. Bugün soruşturmada önemli gelişmeler oldu ve failler yakalandı.
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