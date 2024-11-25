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Giovanni Guidetti Türkiye'ye Övgüler Dizdi, "Trabzonlu musun?" Sorusunu Cevapladı

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Giovanni Guidetti Türkiye'ye Övgüler Dizdi, "Trabzonlu musun?" Sorusunu Cevapladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.11.2024 - 15:59

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın deneyimli antrenörü Giovanni Guidetti, yaptığı açıklamalarda kariyeri ve takımının son dönemdeki performansı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. İtalyan antrenör, VakıfBank’taki başarıları ve voleybol anlayışı hakkında konuşurken, sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamalarda da bulundu. Kendisine en çok 'Trabzonlu musun?' sorusunun geldiğini söyleyen Guidetti ilginç de bir cevap verdi. Zehra Güneş'e de övgüler dizen çalıştırıcı Türkiye'ye hayranlığını bir kez daha gösterdi. Guidetti'nin açıklamalarından öne çıkanları derledik.

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Uzun yıllardır milli takımda görev alan ve bugün VakıfBank Kadın Voleybol Takımının antrenörü olan Giovanni Guidetti samimi açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır milli takımda görev alan ve bugün VakıfBank Kadın Voleybol Takımının antrenörü olan Giovanni Guidetti samimi açıklamalarda bulundu.

VakıfBank’a olan bağlılığını dile getiren tecrübeli teknik adam Giovanni Guidetti, “VakıfBank’la hikayem nerede biter, bilmiyorum. Kimse bir kulüpte 17 yıl çalışabileceğimi tahmin etmezdi, ama bana sorarsanız 17 yıl daha devam edebilirim.” ifadelerini kullandı.

VakıfBank’a olan bağlılığını dile getiren tecrübeli teknik adam Giovanni Guidetti, “VakıfBank’la hikayem nerede biter, bilmiyorum. Kimse bir kulüpte 17 yıl çalışabileceğimi tahmin etmezdi, ama bana sorarsanız 17 yıl daha devam edebilirim.” ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı hedeflerini de sıraladı. "Genç oyuncuları geliştiriyoruz. Yeni bir yıldız bulmayı gerçekten çok istiyorum. Vakıfbank'ta bu görevi üstlenebilecek yeni ve harika bir oyuncu bulmak istiyorum" dedi.

İtalyan çalıştırıcı hedeflerini de sıraladı. "Genç oyuncuları geliştiriyoruz. Yeni bir yıldız bulmayı gerçekten çok istiyorum. Vakıfbank'ta bu görevi üstlenebilecek yeni ve harika bir oyuncu bulmak istiyorum" dedi.

İtalyanlar ve Türkler'i birbirine çok benzettiğini söyleyen Guidetti, "Bana sık sık Trabzonlu musun diyorlar." dedi. Guidetti'nin buna gerekçesi ve cevabı ise daha ilginçti:

İtalyanlar ve Türkler'i birbirine çok benzettiğini söyleyen Guidetti, "Bana sık sık Trabzonlu musun diyorlar." dedi. Guidetti'nin buna gerekçesi ve cevabı ise daha ilginçti:

'Sanırım burnum nedeniyle böyle sorularla karşılaşıyorum. Ama ben de ‘Neden olmasın?’ diyorum. Böyle şeyler mümkün'

Zehra Güneş'le ilgili de konuşan Guidetti, “Zehra’nın yeni bir rolü var ve bu rolü çok iyi anladı. Çünkü her güçlü takımın güçlü bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Sahada güçlü lideriniz yoksa hiçbir şeysiniz" dedi.

Zehra Güneş'le ilgili de konuşan Guidetti, “Zehra’nın yeni bir rolü var ve bu rolü çok iyi anladı. Çünkü her güçlü takımın güçlü bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Sahada güçlü lideriniz yoksa hiçbir şeysiniz" dedi.
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Guidetti son olarak, "Dünyanın en iyi oyuncularının neredeyse hepsi burada. Ve bunun bir parçası olmak gerçekten çok eğlenceli." dedi.

Guidetti son olarak, "Dünyanın en iyi oyuncularının neredeyse hepsi burada. Ve bunun bir parçası olmak gerçekten çok eğlenceli." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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