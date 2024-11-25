Giovanni Guidetti Türkiye'ye Övgüler Dizdi, "Trabzonlu musun?" Sorusunu Cevapladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın deneyimli antrenörü Giovanni Guidetti, yaptığı açıklamalarda kariyeri ve takımının son dönemdeki performansı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. İtalyan antrenör, VakıfBank’taki başarıları ve voleybol anlayışı hakkında konuşurken, sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamalarda da bulundu. Kendisine en çok 'Trabzonlu musun?' sorusunun geldiğini söyleyen Guidetti ilginç de bir cevap verdi. Zehra Güneş'e de övgüler dizen çalıştırıcı Türkiye'ye hayranlığını bir kez daha gösterdi. Guidetti'nin açıklamalarından öne çıkanları derledik.

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