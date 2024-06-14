Tekerlekli Sandalyesinden Kalkıp Saldırdı: İstanbul Sancaktepe'de Bir Hasta ve Yakınları Doktora Saldırdı

Son zamanlarda, Türkiye'de öğretmenlere ve doktorlara yönelik şiddet vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Hem eğitim hem de sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin, görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları bu türden olaylar, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlukları daha da artırıyor. Bu durum, toplumun genelinde olduğu gibi bu sektörlerde çalışan profesyoneller arasında da ciddi bir kaygıya neden oluyor.
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Bir doktora şiddet haberi de İstanbul Sancaktepe'den geldi.
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İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta ve yakınları doktora saldırdı.
İşte o anlar;
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